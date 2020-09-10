中國駐英使館指控駭客侵入大使推特發布下流點贊 推特至此未回應

英國倫敦中國派駐大使館宣稱敦促美國的Twitter上進行徹底調查，中國駐英大使館指控反華駭客侵入大使劉曉明的推特賬號，發布點贊淫穢視頻內容的假信息，以誣陷受害者“喜歡”色情錄像帶。據法新社消息說，推特至此拒絕對中國大使館的言論做出回應。

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據法新社發自倫敦的報道，在倫敦的中國大使館已要求Twitter就中國大使的官方帳戶遭到黑客攻擊事件進行調查。

該報道說，昨天在劉曉明官方推特賬號所“喜歡”的線上推出部分中，出現點贊了一個簡短的剪輯視頻內容，並持續了一個多小時，引起了網民的大量反響。

中國使館指控：“一些惡意的反華激進分子以卑鄙的手段駭進了大使的Twitter帳戶。中國大使館星期三發布的一份聲明說：“我們最堅決地譴責這一行動。我們已將此事件報告給Twitter，我們保留採取其它措施的權利。”中國大使館還表示， “我們呼籲Twitter進行徹底的調查，非常認真地對待此事，並且希望互聯網用戶不會相信這些虛假信息並進行傳播。”

據該報道，法新社聯繫推特，但美國這個社交網絡發言人拒絕對中國大使館的言論做出回應。

據法新社，劉曉明是中國最直接，最活躍的外交官之一。他會毫不猶豫地接受外國媒體的採訪，以捍衛中國政府立場。

據該報道，Twitter在中國被禁止，色情內容在中國被禁止。但是，近年來，中國許多外交官和中國官方媒體記者已經在社交網絡上開設了帳戶，以發表自己的觀點。劉曉明於2019年10月創建了他的Twitter帳戶。他目前擁有超過85,000的關注者。