印媒指控中印邊境解放軍招募藏蒙特種兵 5萬軍人壓境

據聯合新聞網今天報道稱，印中軍事衝突持續升溫，印度士兵傳出在邊境對解放軍對空鳴槍示警，打破40多年來邊境不開火默契後，印度媒體連日報導稱，解放軍一邊裝備了比之前流血衝突中所使用的狼牙棒更兇狠的“大關刀”，準備發動類似於之前造成雙方死傷的突襲之外，解放軍更悄悄動員擅長山地戰的蒙藏後裔、近五萬人規模的大部隊與150架戰機，恫嚇並準備進攻印度。印媒疑似承認印軍士兵對天鳴槍示警。

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據聯合新聞網說，舞完大刀換大砲! 驚傳邊境共軍壓上五萬部隊，備妥百架戰機進攻印度。

據該報道稱，《新德里電視台》（NDTV）消息指出，在解放軍試圖關閉印度在拉達克（Ladakh）南岸的班公錯湖（Pangong Tso）據點的第二天，出現裝備了“大關刀”和自動步槍的士兵的照片，這些照片顯示，解放軍可能打算進行類似於6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）的近身衝突，當時有20名印軍士兵及人數不明的解放軍在衝突中喪生。

另外有消息人士說，當解放軍到達穆赫帕里（Mukhpari）附近的一個陣地時，印軍部隊拿出武器向他們示警，並且警告如果解放軍越過實際控制線就會遭到槍擊，在雙方叫囂的過程中，部分印度士兵還對空鳴槍示警，讓戰事一觸即發。

該報道稱，據印度《經濟時報》消息，中國解放軍近期多次試圖佔領戰略要地，都被印度守軍挫敗，但中國解放軍已在LAC附近悄悄集結約5萬人的部隊，並部署火箭炮、地對空飛彈以及150架戰機在內的大部隊。甚至有評估指出，解放軍並非由當地指揮官指揮，而是直接由北京控制；而印度早前也派出總理莫迪的親兵“特種邊際部隊”前往中印邊界，雙方高層實際監控前線，就等紅色煙硝揚起衝過攻擊發起線。