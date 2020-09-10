印度與澳法開三邊對話推地區合作引關注

正值中印邊境緊張之際，印度與澳洲、法國的外交部高層官員昨天舉行首屆印、法、澳三邊對話，討論印太海上安全和維持有彈性全球供應鏈議題，並聚焦強化印太地區的合作。據三國發表的聲明表示，這場三邊對話是建立在三國間牢固關係的基礎上，並發揮各自優勢，確保一個和平、安全、繁榮和有秩序的印太地區。三國同意，印、法、澳三邊對話每年舉行。

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印法澳首屆三邊對話強化印太合作，中央社報道稱是抗中。

據印度外交部發表的聲明說，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）、法國外交部秘書長德拉特（Francois Delattre）和澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書長孫芳安（Frances Adamson）昨天透過視訊，共同主持首屆印、法、澳三邊對話，對話的焦點在強化印太地區合作。聲明指出，在對話期間，三方討論了印度太平洋地區面臨的經濟與地緣戰略挑戰及合作，特別是在2019冠狀病毒疾病大流行及各自內部對疫情的反應措施。

印度快報（Indian Express）引述沒有具名的消息人士說，在新冠肺炎疫情衝擊印度洋地區各國財政下，三國討論了彈性及可靠供應鏈日益顯著的重要性。

印度外交部的聲明表示，印、法、澳討論了三國及區域層級在海洋的全球公域（Marine Global Commons）和潛在領域合作，包括透過東南亞國家協會（ASEAN）、環印度洋地區合作聯盟（Indian Ocean Rim Association，IORA）及印度洋委員會（The Indian Ocean Commission，IOC）等區域組織進行合作。

面對中國在印太地區快速擴張軍事力量，影響區域和平與穩定，消息人士指出，三國也討論加強海上合作的可能性，包括在人道主義救援與救災、海上疆域意識、相互後勤支援及印太友好國家能力建設等。

印度外交部說，三國還就區域和全球多邊機構的優先事項、挑戰和趨勢交換意見，包括加強和改革多邊機構的最佳辦法。

中央社說，消息人士說，法國和澳洲是印度在印太地區的主要合作夥伴，因應中國在印度洋地區的“侵略”行為，印度正與法國和澳洲加強接觸。這場三邊對話是美、印、日、澳四邊安全對話機制的補充，並為正在成形的對抗北京好戰行為的全球聯盟增加外交力量。