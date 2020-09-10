李克強疑批評中國醫生放精力發表論文而忽略臨床 官媒微妙未報

中國國務院總理李克強9日主持國務院常務會議時表示，中國醫生們為了獲得評定職稱，把相當多的精力用在寫論文上，臨床實踐反倒少了，因此要展開以能力為導向的醫師評價改革。中國官方剛剛高調為防疫英雄召開表彰大會。

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據中央社今天報道稱，李克強指中國醫師精力多用在寫論文，少臨床實踐。李克強上述發言，是由中國政府網微信公眾號在今天披露，而新華社9日的報導中並沒有這段內容。中國政府網是由國務院辦公廳主辦的中央及省級政府訊息發布平台。

根據披露內容，李克強在會中表示，據他了解，現在中國醫師的職稱評定“沒有論文是過不了關的”，這是一個“硬杠杠”（指必須克服的關卡）。所以，醫生們為了評定職稱，把相當多的精力用於寫論文上，臨床實踐反倒少了。據李克強指出，臨床醫學和其他學科不一樣。臨床實踐和臨床病例非常重要。因此要展開“以能力為導向”的醫師考試評價改革，推進突出臨床實踐的職稱評定。

同時，李克強還針對公共衛生事務表示，公共衛生“不能簡單地理解為就是傳染病防治”，而應從國民健康角度進行拓展。提倡全民健康，就是要從預防疾病、鍛煉身體做起。而公共衛生不僅包括醫療，還與日常體育健身等密切相關。

據中央社說，新華社9日消息說，當天的國務院常務會議指出，中國醫護人才總量、結構都還不適應健康中國建設需要。這次疫情更顯現出公共衛生、重症救治和護理等方面人才不足。要加大醫學教育改革創新力度，增強醫護人才保障。會議提到，要加快高水準公共衛生人才培養，並建立臨床實踐保障機制，推進醫學生“早臨床、多臨床、反覆臨床”，並建立中醫藥“跟師臨床學習”制度。開展以能力為導向的考試評價改革，推進突出臨床實踐的職稱評定。