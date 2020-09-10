東盟外長會議王毅直指美國是南海最危險推手

美中緊張關係似延伸到區域性的東亞峰會，中國外長王毅今天在第十屆東亞峰會外長會議指控美國已成為南海「軍事化最危險的推手」。稍早美國國務卿蓬佩奧點名中國，指控中國在南海欺負鄰國。越南東道主警告南海緊張，但官方報道沒有提及中美交鋒和在南海與中國的分歧。王毅還指控美國今年上半年就派出3000架軍機在南海耀武揚威。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，美中交鋒預料會是今年東亞峰會一大爭點；日前中國才向南海發射彈道飛彈作為實彈演習一環，美軍也在今夏不斷派航艦在南海演習。中國外交部長王毅在線上的東亞峰會外長會議指出，美國出於自身政治需要，直接介入本地區領土和海洋爭端，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。

據王毅指控，「美國干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，正在成為損害南海和平的最危險因素。」據王毅表示，和平穩定是中國在南海的最大戰略利益，也是中國和東盟國家的共同戰略訴求。南海不是地緣政治的競技場，更不應成為大國博弈的拳擊台。希望包括美國在內的域外國家充分尊重地區國家的意願和期盼，而不是一味製造緊張，從中謀取私利。

越南是今年東盟輪值主席國，在河內召集外長會議。越南官方報道顯示低調。官方的人民報稱，第53屆東盟外長會議及相關會議是在地區和世界形勢錯綜複雜的背景下召開的，諸如：大國之間的戰略競爭日趨嚴峻，東海局勢繼續在實地和會議上成為熱點問題和議程。新冠肺炎疫情爆發已對地區和世界經濟產生了消極影響，導致民眾生活困窘。

越南官方媒體沒有關於中美交鋒以及南海爭議等會議細節內容。