湖南傳有老兵聚集維權 曾遭警拘押

日前傳出，中國湖南省有三百多名三等戰功的老兵前往省政府，要求中國政府落實《兵役法》，反而有近百人遭長沙市公安局逮捕，他們的訴求未獲得當局回應，還被中國政府扣押。

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據聯合新聞網引述消息今天報道，不滿權益遭剝奪，湖南300名老兵省府前抗爭，反被警方拘押。該報道引據《大紀元》消息，有一位老兵廖先生向該報記者表示，湖南的老兵們前往省政府要求落實兵役法，但當局不準他們維護自身權益，且在9月6日至8日，有近百人被抓進長沙市公安局，雖然昨 (9日) 被抓的老兵都已經釋放了，但訴求仍沒有得到任何回應。他補充，之後他們還要去北京向中央反映。

據當事人之一稱，7日他們在省政府提出訴求，因為他們的就業沒有獲得保障，有些單位拒絕收退伍軍人，政府的安置計畫難以落實，且有許多退伍軍人的工作機會被其他人取代，所以老兵們的權益受到損害，於是他們決定前往省政府來提出訴求。然而，他們在7日去省政府訴求時，有16人被被扣押在長沙市岳簏公安局，被扣押的老兵指出，警方們向他們提問並做筆錄，從7日到8日的凌晨2時30分，都沒有讓他們休息，也沒有給他們吃飯，整天就坐在椅子上回答警方問題，身心非常疲憊，甚至有位老兵說自己身體狀況不佳，心臟裝有三個支架，擔心自己熬不過去。

據該報道，提出訴求的廖先生說，這次前往的人有三百多位，整個湖南省參戰的老兵都一起去了，從9月6日到8日都有人持續前往爭取權利，第一批總共被抓了16人，8日早上又抓了大約80人，扣押了兩輛大巴士的老兵，但因為廖先生在比較外圍，所以沒有被抓到。廖先生怒罵，整個湖南省政府官員腐敗到無法無天，讓人民叫苦連天。廖先生更補充，警方也不準他們拍照蒐證，所以他手上也沒有任何照片與影片檔案，可能有其他戰友有偷拍，但他目前沒有看到相關證據。