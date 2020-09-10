美國務院： 安全考量 已取消1000多名中國公民簽證

美國國務院發言人周三表示，根據5月29日總統府公告，具安全風險的中國學生與研究人員，不準入境美國；目前已取消1000多名中國國民的簽證。美國國務院稱，美國繼續歡迎來自中國的合法學生和學者，只要他們不是為了促進中共的軍事優勢目標。

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路透社指出，這是特朗普政府阻止據信與中國軍方有關聯的中國學生和研究人員入境美國的舉措之一。美國國務院6月1號起開始實施這個規定。美國國務院發言人表示，上述停發籤證，是根據5月29日特朗普總統公告，也是美國回應中國鎮壓香港民主的一環。

這位發言人說，至9月8日止，國務院已經取消超過1000件中國公民簽證，認定這些人屬於總統10043號公告適用對象，因此不具資格申請簽證。發言人沒有透露被撤銷簽證者的具體細節，但告訴路透社，美國國務院擁有可撤銷簽證的廣泛權限，當信息表明簽證持有者可能是美國不允許或不符合簽證資格時，就會行使這個權利。這位發言人在給路透社的電子信函中解釋說，所有來美就讀和研究的中國人當中，因具高風險而不核發籤證只屬“一小撮人”，美國繼續歡迎來自中國的合法學生和學者，只要他們不是為了促進中共的軍事優勢目標。

路透社報道還指出，一些在美國大學註冊的中國學生表示，他們周三收到了美國駐華大使館或總領館的通知，告知他們的美國簽證已經被取消。在美國的36

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）稍早也表示，對於與中國“軍民融合戰略”有關的特定中國研究生和研究人員，美方不發給簽證，以防他們竊取或擅用敏感性研究。

沃爾夫在演講中重申指控，中國從事不當商業行為與工業間諜活動，包括企圖竊取冠狀病毒的研究，他也指出中國濫用學生簽證以利用美國學術研究。

沃爾夫指出，美國也防止勞改營的產品進入我們的市場，並要求中國應尊重每人與生具有的尊嚴。這明顯指涉中國據稱在新疆地區虐待穆斯林族群。

路透社稱，美國各類學校有36萬中國公民，每年創造月140億美元經濟活動。