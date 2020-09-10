花木蘭陷香港新疆抵製成事媽 中國當局疑下令主要官媒禁報

中國當局下令主要媒體不要報導電影“花木蘭”發行的新聞，因這部片涉及香港、新疆爭議。因美國制裁中國相關實體與官員，花木蘭是否涉嫌踩禁令連帶被美國制裁，引發注意。

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據中央社今天報道稱，涉香港新疆爭議，外媒指中國下令陸媒禁報花木蘭。

迪士尼（Disney）真人版電影“花木蘭”（Mulan）因涉及香港、新疆爭議，引發抵制聲浪。路透社（Reuters）今天引述4名消息人士稱，北京當局已下令主要媒體，不要報導該片發行的新聞。路透社引述3名消息人士表示，中國主要媒體均已接獲上述通知。其中2個消息來源則透露，是“中國國家互聯網信息辦公室”作出的指示。任職於中國主要報紙的第4名消息人士則說，收到高層傳來短信，內容類似上述消息人士所說的命令。

據路透社消息，北京當局未說明禁報原因，但消息人士認為，這與“花木蘭”片尾字幕向新疆當局致謝，在海外受到反彈有關。

據路透社說，中國國家網信辦和迪士尼公司尚未回應此事。

據中央社說，實際翻查陸媒相關記錄，中央級官媒新華網最近一次是在9月4日報導“花木蘭”將於11日上映。若透過新浪新聞搜尋，“花木蘭”近日相關新聞多半來自娛樂性質的微信公眾號，少見於中國新聞媒體。

在片中飾演主角花木蘭的中國演員劉亦菲，去年香港“反送中”抗爭期間，曾透過社群媒體發文支持香港警察，引發香港民主派人士發起抵制。

“花木蘭”4日在澳洲線上串流平台Disney+上映後，被人發現電影片尾特別緻謝名單中，包括中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局。而美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）去年10月已將吐魯番公安局納入“違反美國外交政策利益的”中國實體。中央社說，為此，許多聲援新疆的外國人權團體近期也加入號召抵制“花木蘭”電影的行動。