蓬佩奧指責人民日報拒刊美駐華大使文章 中國外交部稱故意“碰瓷找茬”

美國國務卿蓬佩奧就中共黨報拒絕發表美國駐華大使的評論文章發表聲明，指責中國當局宣傳機構虛偽。中國官方媒體《人民日報》發言人強烈抗議蓬佩奧相關聲明。《人民日報》表示，此次美使館以布蘭斯塔德大使名義發來的稿件，內容漏洞百出，與事實嚴重不符，也不符合《人民日報》作為一家久負盛名、嚴肅專業的知名媒體對來稿選用、刊發所秉持的一貫標準。

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中國外交部發言人趙立堅在主持9月10日的例行記者會上就此事表示，美方此舉完全是精心設計，故意碰瓷找茬。“美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。”

蓬佩奧在華盛頓時間9月9日深夜發表的這份聲明說，中共主要宣傳報紙人民日報今天拒絕發表布蘭斯塔德大使(Terry Branstad)的評論文章，而這篇文章呼籲兩國通過未經審查的討論和不受限制地互動來構建雙邊關係。

聲明說，在美國，中國政府官員們可以直接對美國人民發表意見，通過美國的自由媒體表達中國政府的立場，這包括中國駐美大使崔天凱今年已經在美國的主要新聞媒體上發表了五篇評論文章。此外，中國外交部和諸如環球時報、中國日報等國營媒體經常利用可以自由登入的美國社交媒體攻擊美國的政策和生活方式。

蓬佩奧最後說，如果共產中國真心希望成為一個成熟的大國並強化與自由世界的關係，習近平總書記領導的政府就應該尊重西方國家外交官們直接對中國人民講話的權力，允許外國新聞記者回到中國，停止恐嚇、騷擾為公眾利益服務的外國和中國調查記者。拒絕這麼做顯示中國那些未經選舉而當權的共產黨精英們害怕自己人民的思想自由和自由世界對他們治理中國方式的看法。