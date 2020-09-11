中國反對強制出售寧願TikTok關閉在美國業務

中國政府反對科技公司字節跳動被迫出售旗下短片分享平台TikTok在美國的業務，寧願TikTok關閉在美國的營運。另據路透社報道，字節跳動未來三年將在新加坡投資數十億美元，招聘數百名員工。

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美國總統特朗普上月威脅，如果TikTok不出售就會禁制其業務。字節跳動與微軟和甲骨文等美國企業商討出售TikTok的美國業務。特朗普表明，字節跳動必須在9月15日前達成出售協議，不會延長限期。

香港媒體援引消息人士說，中國官員認為，被迫出售TikTok的美國業務，會顯示字節跳動和中國是在美國的壓力下“示弱”，但字節跳動的聲明指出，中國政府從來沒有提到，字節跳動應關閉TikTok在美國或其他市場的營運。

消息人士指出，中國有意對科技出口產品名單作出修訂，以此拖延字節跳動與美國企業達成出售TikTok美國業務的協議。

另據路透社周五援引一名消息人士表示，字節跳動計畫未來三年在新加坡投資數以十億美元計的資金，並招聘數百名員工。字節跳動旗下擁有備受歡迎的短視頻應用TikTok。

該名消息人士還說，正面臨美國政府施壓的字節跳動在新加坡建立一個新數據中心的計畫不屬實，並稱該公司已加緊在新加坡採購雲計算服務器，為美國的數據進行應急備份。

另外，一名公司消息人士稱，從今年開始，TikTok已將一些工程師從中國遷往新加坡。

據彭博早些時候報導稱，字節跳動計畫將新加坡作為亞洲其他地區的灘頭陣地，這是該公司全球擴張計畫的一部分。 新加坡過去幾年一直在下大力氣吸引科技企業及投資者。新冠疫情重創了新加坡，使經濟轉型變得更加迫切。 分析指出，在美國與中國關係日益緊張之際，對於希望尋找中立地點的企業而言，新加坡料將變得更具吸引力。

根據彭博報導，由於中國出台新監管規定，影響字節跳動與微軟及甲骨文等買方的談判，字節跳動可能會錯過美國總統特朗普訂下的9月20日出售期限。