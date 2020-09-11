以色列和巴林達成歷史性關係正常化協議 特朗普稱“又一歷史突破”

以色列總理內塔尼亞胡周五宣布，以色列與巴林達成關係正常化協議；美國總統特朗普同時在白宮宣布了這一消息，稱“又一歷史突破”。這是繼阿聯酋與以色列建交一個月後，又一個阿拉伯國家與以色列建交。

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法新社報道，在距美國大選不到8周之際，以色列與巴林簽署歷史性建交協議，特朗普周五在推特上宣布這一消息時說，“今天又取得一項歷史突破，我們的兩個友邦以色列和巴林達成和平協議。”

與此同時，以色列總理內塔尼亞胡宣布，以色列實現與巴林之間的關係正常化。內塔尼亞胡在一份公告及視頻錄像中表示，這項協議更加深了以阿建立的歷史性和平。”

以色列與阿聯酋上個月13日宣布達成關係正常化協議，這項歷史性的協議將在周二在美國白宮正式簽署。巴林接受特朗普的邀請，將出席簽署儀式。屆時內塔尼亞胡會與巴林外相簽署和平宣言。以色列和巴林的協議包括互設大使館及互換大使。

美國總統特朗普與巴林國王哈利法和以色列總理內塔尼亞胡通電話時，促成巴林與以色列取得協議。三國領導人發出聯合聲明，指他們同意以色列和巴林建立全面外交關係，此舉是對中東長遠和平的一項“歷史突破”，以色列和巴林開啟直接對話和關係，也將促成中東持續進行積極轉型，加強中東地區的穩定，安全和繁榮。

法新社稱，在以阿簽署建交協議後，美國國務卿蓬佩奧展開中東各國的穿梭訪問，試圖促成其他阿拉伯國家，如巴林，阿曼及蘇丹與以色列達成關係正常化協議。而以色列高層一位官員向法新社透露，這三個國家中，巴林將是最先與以色列建交的國家。

最新消息，埃及總統塞西祝賀以色列與巴林達成歷史性和平協議。