任志強案 蔡霞：披着法律外衣 鎮壓不同政見

因批評習近平是“黑幫老大”而被開除出黨的前中共中央黨校教授蔡霞的推特（蔡霞@realcaixia）今天針對北京第二中級法院開審任志強案指出，這是披着法律的外衣，實為打擊鎮壓不同政治意見者。

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蔡霞的推特賬號之一，今天9月11日轉發民營企業主光傳媒安娜.王（Anna.wangruiqin）的現場報道和照片時表示，這是披着法律的外衣，實為打擊鎮壓不同政治意見者。蔡霞的推特說，可以想見，他們怎麼可能真的公開透明、依法審理呢？！”

據光傳媒安娜.王的實地報道，今早9點半左右，北京第二中級法院大門口人行道被全部攔起來，有警察戒備，馬路對面有人觀看，有人攝像被警員盤問。這個實地報道說，北京二中院門口的警察說，除了有“特別邀請的人”外，無人能進入法庭旁聽。

外界一般認為，任志強是因在武漢肺炎期間批中共鉗制言論自由，導致“人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害”，特別是他指出習近平是“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，而惹禍上身。據北京第二中院日前發布的開庭聲明，除了被指控醜化中共黨和國家形象之外，任志強還被控貪污，受賄，挪用公款，濫權，和家教不嚴等罪名。目前尚不知任志強的刑期。

之前一段被指是蔡霞講話錄音說，習近平是黑幫老大，中共被習近平黑幫綁架，處於癱瘓的殭屍狀態。針對華盛頓當局將中共與中國人民切割，蔡霞建議應將習黑幫與9000萬中共黨員做切割。由於蔡霞人在美國，她被開除中共黨籍，並被剝奪了養老金和在銀行的所有存款。對於被開除黨籍，蔡霞表示很高興與黑幫脫鉤，但他對習近平剝奪她的養老金和存款表示憤怒。

蔡霞在海外的推特賬號受到惡意偽造，其中一個賬號以“蔡霞”的名義發文說她自己，任志強，許章潤，瀟男，韓連朝懷念江澤民悶聲發大財的時代。此舉的用意可能一方面要把蔡霞，任志強，許章潤等人的反抗行為歸於中共內鬥，另一方面，黑客把江澤民拿出來說事，很可能是江真的快不行了。

此外，有匿名網民9月10日（匿名84216 2020-09-10 06:36 v271239）喊話習近平說，怎麼不給任大哥安上個“嫖娼罪”？！有本事就把任大哥那篇罵你的文章拿出來讓人批判一下！另一位網民（匿名84049 2020-09-10 02:45 v271160）指出，這是欲加之罪，何患無詞。

任志強生於1951年3月8日，1969年被下放至陝西省延安縣馮莊公社，後在軍隊服役，官至參謀。1974年加入中共。1984出任北京市華遠總公司建設部經理。1985年，任志強被舉報，以“貪污罪”被關進看守所。1986年被無罪釋放。2011年4月任志強辭去華遠集團董事及董事長職務。2014年11月任志強在微博發表聲明，宣布正式退休。