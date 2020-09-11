任志強涉四大罪 少了最關鍵的一罪？

北京第二中級人民法院周五開庭審判任志強，公告其涉四大罪，三罪是經濟類犯罪，一罪是職務類犯罪，不少觀察者質疑為何漏掉了“最關鍵的一罪”？用一位律師的話說，任志強犯下的是典型的現代“大不敬“罪，即，任志強批習近平不過是剝光了衣服也要當皇帝的小醜!

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在習近平面對全中國幾十萬黨干視頻發表“我親自指揮抗疫”之後，任志強三月初撰文揭露習近平隱瞞武漢疫情、而疫情失控後，又到處甩鍋，嫁禍於人，他諷刺習近平是“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，文章產生了非常強烈的效果。

任志強出身紅二代，曾經的房地產大亨，又因對社會問題政治問題敢言而被視為公共知識分子。任志強2016年公開批駁中國中央電視台討好習近平，提出“央視姓黨、絕對忠誠、請您檢驗”太無恥，得罪了習近平。

任志強把習近平比作剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜，他難道不懂得諷刺皇帝會帶來的後果嗎？從任上次批駁央視阿諛習近平被黨內處分到這次矛頭直指習近平，顯然是他主動而為，他更不會認為自己違法。2011年他辭去華遠集團總裁的時候，中共北京市西城區委就曾對任志強進行過離職審計，宣告任志強無任何經濟違紀違法問題。因此，9月11日，根據中央社援引消息人士報道，任志強出庭，不聘請律師，堅持自辯，拒絕有罪。

分析人士指出，任志強的罪，在黨國集團看來就是”犯上“，而在前中共中央黨校教授蔡霞看來，任志強是在反對一黨專政一人獨裁。但在北京第二中級人民法院公告中，任志強被檢方依涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等四項罪起訴。

毛澤東時代，反對毛，反對毛思想，反對毛路線，就是反革命罪，這是一條政治罪行，習時代，有人指他沒有那樣的膽量，對黨內高層，異見人士治罪時，不敢打出反習的口號，不敢把他們當作政治犯治罪，而是統統安上刑事犯罪的惡名。但蔡霞則認為，習的手段方式陰險狠毒遠超毛澤東，將所有政治反對者都扣上刑事犯罪罪名，讓反對者永遠帶着污名，永世不得翻身……

習近平為什麼害怕任志強他們

習為什麼下決心要鎮壓任志強呢？一位分析人士表示，如果還對黨內存在反對習近平的聲音有所懷疑的話，任志強就代表了這種聲音，而且是公然站出來鄙視習，請習開路的聲音，某種程度上說這是中共體制內反體制反獨裁的聲音。任代表了一種輿論，一種黨內要習近平開路的輿論。這讓習近平感到害怕。任在習近平在外界看起來還那麼強大的時候，敢不點名地指他不過一介光着身子還要當皇帝的小醜，他把話說到這種地步，等於“撕破了臉”，而他這樣表述，絕不是空穴來風。

海外民運領袖魏京生在自由亞洲發表評論認為，習近平對任志強的審判是中國政治生活中標誌性大事，是對黨內反對派的強烈鎮壓；或者說是習能否維持其獨裁統治的分水嶺。他以為，習近平嚴厲打擊體制內反對派，正是他面臨黨內和平演變的威脅而採取的措施。

曾是中共中央黨校校刊『學習時報』副總編，現為獨立學者的鄧聿文4月份在『上報』撰文特別分析習近平害怕任志強的原因：任志強不僅僅醜化了習近平的英明領袖形象，他本人集四重身份於一身，紅二代、億萬富翁、中共權貴密友、以及公共知識分子，熟悉權貴階層的思維方式和遊戲規則，批起習近平一針見血。他指出：“任志強不是一個人在戰鬥，他背後有道義和輿論的支援，有中國的官僚、財富和知識精英在觀戰，這就是習近平為什麼害怕他的地方”。

蔡霞同樣是紅二代出身，她代表着另一種中共體制內站出來反對習政權的聲音，她直指今天的中共統治集團已經成為一具殭屍，成為黑幫集團。她在“因言獲罪株連九族必須終止 -- 為任志強再辯”一文中針對大外宣勢力發動五毛和小粉紅，以所謂既得利益者抹黑抵消任志強等體制內的反對派的影響力時表示：這些人經歷中共執政後造成的災難與動蕩，文革之禍、經歷改革開放的實際錘鍊、吸收人類現代文明的思想營養……，“這些深刻地改變着任志強與相當部分老共產黨人孩子的認知，讓他們能衝破既得利益一己之私的羈絆，真誠地追求民主法治，堅決反對一黨專政、反對一人獨裁，致力於變革中共統治的極權體制。任志強是站在推進中國政治變革最前沿，致力於推進憲政民主事業人群中最醒目、最堅定的一員，他代表了體制內反體制的聲音。”

魏京生也針對“任志強蔡霞等人反獨裁、反而被高級網上特務說成不是真反共”指出，民間反對派和體制內反對派合流，則是中國和平演變走向民主的機會。