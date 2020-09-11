卡斯泰：法國疫情“明顯惡化”但排除全面限制 強調“與病毒共存”

法國總理讓·卡斯泰周五表示，法國新冠病毒疫情“明顯惡化”，但他排除全面實施限制措施稱將“病毒共存”。法國周四單日新增確診9406例，迫近單日一萬例大關。

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法新社報道，卡斯泰周五在召集內閣舉行新冠疫情特別會議之後，晚間宣布，“雖然病毒傳播的強度並未降低，而且還將持續數月時間，我們應努力適應‘與病毒共存’，而非再次陷入全民禁足的邏輯之中”。卡斯泰表示，雖然感染人數有所增加，但我們不應該放棄我們的社會，文化和經濟生化。

卡斯泰在與專家開會後沒有公布新的限制措施，而是強調必須維持正常生活。不過他又表示，法國多個政府部門已加強防範，避免疫情惡化。

據法國衛生部周四晚間通報，法國新增感染新冠病毒9406例，迫近單日一萬例大關。衛生部長韋蘭表示，確診病例上升自然會導致入院及重症患者人數在未來兩周內增加。 法國42個大區被列入病毒傳播活躍的“紅色區域”。

另據報道，各國面對新冠病毒疫情，有人主張在保障民眾生命和保護國家經濟間須做取捨。但英國牛津大學研究員比較38個國家數據後，發現台灣是最佳反證，死亡率和經濟衝擊都是最低。

牛津馬丁學院（Oxford Martin School）網站“用數據看世界”研究人員哈塞爾（Joe Hasell）比較各國的新冠病毒死亡率和最新國內生產總值數據，發現成功捍衛民眾健康的國家，普遍也都守住國家經濟。

調查的38個國家包括台灣、美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、歐洲各國、印尼、菲律賓、墨西哥及祕魯。 表現最好的台灣，第二季GDP只比去年同期萎縮0.6%。其他名列前矛國家如芬蘭、立陶宛和韓國，經濟縮減幅度也在5%以內或左右。