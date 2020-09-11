《花木蘭》戲外戲：趙立堅讚美籍演員劉亦菲“真正中華兒女”網民回應

中國外交部發言人贊扮演花木蘭的美國公民劉亦菲是“當代的花木蘭”，是真正的“中華兒女”，引來網友評論，給這部在新疆教育集中營附近拍攝引發爭議的影片添了戲外戲。

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迪斯尼耗資兩億美元的真人版《花木蘭》今天9月11日在中國院線上映。由於該片一部分在新疆教育集中營附近拍攝，並在片尾鳴謝新疆警方和宣傳部門，加之該片美籍主演劉亦菲在香港反送中運動期間支持港警，引發維吾爾人和香港人呼籲抵制，受到國際關注。

中國外交部發言人趙立堅今天就《花木蘭》結尾鳴謝新疆警方和宣傳機構引發的國際輿論爭議作出回應，宣稱新疆和香港事物純屬中國的內政，任何外國政府，組織和個人都無權干預。在談到主演劉亦菲因撐港警受抵制時，趙立堅表示：我覺得她是當代的花木蘭，我要為她點贊，她是一個真正的中華兒女。

趙發言人的話立即引來網民回應：中國官網一位網民說：“贊錯了吧，人家是美國兒女”。網民Xinyangchen說：“怪不得那些中國高官都把自己的子女送到美國，原來真正的中華兒女是美國國籍。” 網民自由像空氣說，非常嘲諷，他們如此愛國該換中國護照才是。同時有一個疑問，移民國外的趙家人為什麼害怕自己的國家？

據路透社昨天引述4個消息源說，中國媒體收到不能報道《花木蘭》的指令，原因大概是這部影片的國際爭議太大。

新疆當局開設眾多再教育營關押上百萬維吾爾人穆斯林和強迫勞動問題已經引發國際社會的嚴重關切。

《花木蘭》真人版拍攝之初引發關注是因為飾演花木蘭父親的演員酷似中共領導人習近平。這個選擇被認為是製片方為了吸引票房，但隨後劉亦菲宣布支持香港警方的表態，導致港人呼籲抵制該片，然後上周全球首映，片尾鳴謝新疆吐魯番公安局及新疆維吾爾自治區宣傳部，牽出該片部分在新疆再教育營拍攝的情況。據新疆問題權威學者鄭國恩（Adrian Zenz）向英國廣播公司透露，吐魯番公安局是新疆“再教育營”的負責管理單位。