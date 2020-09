《花木蘭》部分攝於新疆集中營附近 片尾鳴謝新疆公安和宣傳機構引批評

迪斯尼影片《花木蘭》(Mulan)9月11日在中國大陸院線上映。由於該片的一部分是在新疆集中營附近拍攝,導致流亡海外的維吾爾人和一些香港人呼籲人們抵制這部影片。中國媒體接到上級命令不能報道該片。

耗資2億美元的迪斯尼《花木蘭》真人版上周在全球首映,今天在中國大陸院線上映。據法廣駐北京記者拉加德今天報道,由於該片一部分在新疆集中營旁邊拍攝,引發流亡海外的維吾爾人呼籲抵制。

據澳洲ABC中文網報道,《花木蘭》片尾的致謝名單中包括中共新疆維吾爾自治區宣傳部(Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee)和新疆吐魯番市公安局(Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan)。

據英國廣播公司引述新疆問題權威學者鄭國恩(Adrian Zenz)透露,吐魯番公安局是新疆“再教育營”的負責管理單位。

此外,香港人呼籲抵制這部迪斯尼影片,是因為在去年香港反送中運動期間,飾演花木蘭的演員劉亦菲發聲明支持香港警方鎮壓反對派。

據路透社9月10日引述不同消息源報道,中共當局要求中國各大媒體不要報道迪斯尼電影《花木蘭》。中共這條禁令沒有說明原因,據消息人士指出,顯而易見,這是因為這部電影在國外引發很大的爭議。

該報道說,由於該片一部分在新疆拍攝,而新疆被控對維吾爾人實施強迫勞改在世界引發一片譴責。美國和一些人權組織批評中國當局對新疆維吾爾人的壓迫。