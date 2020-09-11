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電影花木蘭引爭議

《花木蘭》部分攝於新疆集中營附近 片尾鳴謝新疆公安和宣傳機構引批評

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迪斯尼電影花木蘭在新疆集中營附近拍攝鳴謝新疆公安和宣傳機構惹爭議2020年9月8日
迪斯尼電影花木蘭在新疆集中營附近拍攝鳴謝新疆公安和宣傳機構惹爭議2020年9月8日 AP - Jasin Boland
作者： 古莉
5 分鐘

迪斯尼影片《花木蘭》（Mulan）9月11日在中國大陸院線上映。由於該片的一部分是在新疆集中營附近拍攝，導致流亡海外的維吾爾人和一些香港人呼籲人們抵制這部影片。中國媒體接到上級命令不能報道該片。

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耗資2億美元的迪斯尼《花木蘭》真人版上周在全球首映，今天在中國大陸院線上映。據法廣駐北京記者拉加德今天報道，由於該片一部分在新疆集中營旁邊拍攝，引發流亡海外的維吾爾人呼籲抵制。

據澳洲ABC中文網報道，《花木蘭》片尾的致謝名單中包括中共新疆維吾爾自治區宣傳部（Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee）和新疆吐魯番市公安局（Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan）。

據英國廣播公司引述新疆問題權威學者鄭國恩（Adrian Zenz）透露，吐魯番公安局是新疆“再教育營”的負責管理單位。

此外，香港人呼籲抵制這部迪斯尼影片，是因為在去年香港反送中運動期間，飾演花木蘭的演員劉亦菲發聲明支持香港警方鎮壓反對派。

據路透社9月10日引述不同消息源報道，中共當局要求中國各大媒體不要報道迪斯尼電影《花木蘭》。中共這條禁令沒有說明原因，據消息人士指出，顯而易見，這是因為這部電影在國外引發很大的爭議。

該報道說，由於該片一部分在新疆拍攝，而新疆被控對維吾爾人實施強迫勞改在世界引發一片譴責。美國和一些人權組織批評中國當局對新疆維吾爾人的壓迫。

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