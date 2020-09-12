北京警方證實以非法經營罪刑拘耿瀟男夫婦

北京海淀公安分局9月12日通過發表微博通報證實，曾聲援清華大學法學院前教授許章潤等人的耿瀟男及其丈夫秦真，因被指涉嫌非法經營罪遭到刑事拘留。通報稱，目前案件正在辦理中。

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當地警方周六下午發布的通報指，“近日，經文化執法部門工作查明，北京某文化傳播有限公司在經營活動中存在印刷、銷售非法出版物的行為，在其庫房中發現大量非法出版物，涉嫌犯罪。後該案件被移交至公安機關偵查。9月9日，該公司原法定代表人耿某男（女，46歲），現法定代表人秦某（男， 56歲），因涉嫌非法經營罪被海淀公安分局依法刑事拘留，現案件正在辦理中”。

此前，許章潤曾於10日發出“就女子羈獄致暴政書”，促請當局釋放耿瀟男夫婦，還兩人自由和公道。他寫道，“瀟男有罪，吾人同罪，莫欺負女子，坐牢殺頭，請自章潤始”。此外，前中共中央黨校教授蔡霞也就這一事件通過推特表示，耿瀟男是其好友，讚揚她善良俠義，多年來幫助政治異見老人如鮑彤丶杜光丶姚監復和楊繼繩等。她提出，習近平“高壓恐怖統治”，大肆抓捕迫害政治異見人士，“已經到了末日瘋狂的地步了！”。

針對這一消息，蔡霞評價稱，“欲加之罪 何患無辭！非法經營罪就如同尋釁滋事罪一樣，就是把所有他們想懲罰而又找不到名目的企業家都以這個口袋罪來抓人！”與此同時，鮑彤11日亦對曾受到耿瀟男幫助加以證實。他通過推特寫道，“這是事實。 我感謝耿瀟男女士多年來給我的幫助。 我極其關切她當前的處境。 我尤其關切法治在中國的命運。 ”

鮑彤續稱，“是的，耿瀟男是我的朋友。蔡霞，許章潤，浦志強，王藏，丁家喜，許志永，708律師的夫人們，余文生律師的夫人，陳雲飛，陳秋實.......已經和我們永別的劉曉波......已經失蹤和正在繼續不斷失蹤的我們的同胞，都是我的朋友。我以他們為友，我當然以他們為念。忍看言者紛紛成罪犯，我又能說什麼呢！嗚嗚！“

根據《刑法》第二百二十五條【非法經營罪】違反國家規定，“有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； (二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； (三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。”