參加反修例運動陳彥霖裸屍浮海案被判“死因存疑”

去年一名15歲少女陳彥霖的裸屍被發現浮沉香港海面一案，死因聆訊法庭昨（11日）裁定“死因存疑”。生前就讀職業訓練局青年書院的陳彥霖由於曾經參加過反修例運動，而且又是一名游泳健將，加上警方一度堅持該案並無可疑希望趕緊結案，其死因遂一直引起社會各界的懷疑。

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陳女的死因聆訊一共進行了12天，法庭傳召了31個證人作供，最後由3女2男組成的陪審團退庭商議接近3個小時後，裁定陳彥於去年9月19日晚上至20日期間受傷及死亡，但地點及時間不詳，並因屍體腐化而不能確定其死因，一致裁定彥霖死因存疑。

根據陪審團就事實的裁斷，即彥霖去年9月19日的行蹤，17條問題當中有5條的答案是“不確定”，包括不確定彥霖放學後有否去荃灣、是否在校內脫鞋、有否乘的士往致藍天並在康城路下車，以及有否思覺失調。此外，陪審團認為彥霖進入海中時，身上沒有穿着任何衣物。

死因裁判官高偉雄引導時陪審員時，就彥霖的死亡表示惋惜，“一個如此年輕的女孩離開，每個人都不希望發生這樣的事情”。雖然家人的情況以及過往已遭披露，但裁判官相信陪審員不會因而產生偏見，並有足夠的智慧作出裁決。

裁判官提醒陪審團，雖然傳媒曾報道案件，但陪審員只能憑藉庭上的證供作出裁決，不需理會任何報道。裁判官亦強調，陪審員只能憑證供作出推斷，而非猜測，尤其本案沒有直接證據。由彥霖失蹤直至屍體被發現，這段時間缺乏目擊證人，故陪審員須推斷期間所發生的事情。

裁判官引導陪審團時，指他們可在死於意外或死因存疑這兩個選項中選擇其一，並排除了死於自殺及非法被殺這兩個選項。最後陪審團選擇了“死因存疑”。

陪審團裁決時作出兩項建議：由於庭上證供未能確定彥霖是否有思覺失調、以及這是否間接或直接導致她死亡，因此陪審團建議醫管局檢討現行青少年精神科會診服務的跟進機制，以便更有效診治其精神狀況；另外，法醫因彥霖屍體腐化，未能判斷其死因，陪審團建議日後若遇上同類案件，衞生署法醫科應為屍體進行矽藻測試，以協助判斷死因。

裁判官高偉雄結語時向陳母表示，對她的女兒死亡感到非常難過，尤其不少證供可見陳女死前成功入讀心愛的科目，而她對家人及朋友都很好，“雖然彥霖有時同你有拗撬（吵嘴），但她心底仍對你很好”。裁判官又指，明白彥霖死後至今，陳母“遇到的事不是很愉快”，特別是首天聆訊結束後，她在法院外遇到滋擾事件，惟希望庭上證供可釋除公眾部份疑慮，“至少還你少少公道”，冀陳母儘快回復正常生活，並祝願她與家人身體健康、生活愉快。陳母聞言數度向裁判官點頭。

陳母在案發初期曾一度希望警方儘快了案，又避免接受傳媒對該案可疑處的查詢，為這個本來就疑點處處的浮屍案添增疑惑。

至於證物處理，裁判官表示法庭會暫時保管彥霖失物中一部粉紅色iPhone，視乎一年後警方會否有新技術破解手機密碼，屆時再決定是否交給警方處理，否則會交還給陳母。