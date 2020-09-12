巴黎9.13舉行捍衛蒙古語言文化集會

全球蒙古族人在世界各地舉行活動，抗議中共通過教科書改革試圖滅絕蒙語文化。在東京之後，巴黎9月13日將舉行集會，捍衛蒙古等少數民族的語言文化。

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繼海外蒙古人9月12日在東京中國駐日大使館門前集會，然後遊行之後，巴黎預計在9月13日10h30舉行捍衛蒙古語言文化的活動。地點在在巴黎七區安德烈-塔爾迪厄廣場（Place André Tardieu），預計將有蒙古人和其他族群的民眾參加，抗議中國政府滅絕少數民族文化。

然後，在十月的第一個周末，包括維吾爾人，蒙古人，藏人，香港人在內的各族民眾，計畫在巴黎共同集會示威，抗議中共政權對他們的鎮壓和迫害。

中共當局最近在內蒙古自治區推行教育改革，要求蒙族學校以漢語而非蒙古語教授重要課程，導致數萬人抗議和罷課。蒙古人擔心新的課程會滅殺蒙古族文化。

為了捍衛本民族語言文化，許多蒙古族家長將孩子接回家。蒙古族教師，新聞記者，公務員等體制內人士也加入這場抗爭運動。

當局則威逼家長和教師，強迫學生返校。嚴控微信和微博，並以滋事為由逮捕抗議群眾。據港媒報道，目前至少23人被捕。

據中央社報道，中共這項政策與其在西藏、新疆推行的類似做法相呼應，目的是讓少數民族被佔優勢的漢族同化。

多個台灣原住民團體9月11日集會支持蒙古人捍衛本民族語言文化。他們在立法院正門召開記者會表示，母語是族群的身分證，母語滅亡就是族群滅亡，聲援蒙古族人爭取語言權的行動。