法國單日新增確診“破萬” 卡斯泰病毒檢測再呈陰性結束自我隔離

法國單日新增確診感染新冠病毒“破萬”。法國多個政府部門已加強防範，但避免再度全國封鎖；英國新增3497例確診病例，自下周一起將嚴禁超過6人社交聚會。法國總理卡斯泰新冠病毒測試再度呈陰性，周六結束自我隔離。

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法國衛生部周六晚間通報，法國新增確診感染新冠病毒1萬561例，這是新冠病毒疫情在法國爆發以來，單日確診最高紀錄。而最近7天以來入院患者增至2432人，比周五增加75人。入院患者中417例重症，比前一天增加28例。新冠肺炎死亡則是則是增加17例，累計死亡3萬910例。

另據法新社報道，法國總理卡斯泰周六第二次接受新冠病毒檢測，結果再次呈“陰性”。這項結果出爐後，卡斯泰立即結束自我隔離。一周前，卡斯泰曾與確診感染的環法自行車賽負責人同車後，接受病毒檢測呈陰性，但卡斯泰決定自我隔離。總理府的一份公告稱，根據衛生相關規定，總理卡斯泰從周六下午開始結束自我隔離及遠程工作。

儘管法國新冠病毒感染人數不斷增加，法國政府排除再次採取全國封鎖措施。卡斯泰周五在召集內閣舉行新冠疫情特別會議之後宣布，雖然病毒傳播的強度並未降低，而且還將持續數月時間，但應努力適應‘與病毒共存’。卡斯泰表示，雖然感染人數有所增加，但我們不應該放棄我們的社會，文化和經濟生活。

卡斯泰周五在與專家開會後沒有公布新的限制措施，而是強調必須維持正常生活。卡斯泰強調加強檢測，部分城市須收緊防疫措施，避免再度全國封鎖。法國多個政府部門已加強防範，避免疫情惡化。

英國衛生部門周六宣布，英國新增確診3497例，新增死亡9例。創下自5月中旬以來的單日新高。英國政府已宣布從14日下周一起，英格蘭嚴禁超過6人社交聚會。

路透社報導，英國政府對英格蘭第2大城市伯明罕與周邊地區祭出新的家庭聚會限制措施，這些地區的新冠病毒感染確診人數大幅增加。 這是英格蘭最近實施更嚴格封鎖措施的地區，病例數激增促使英國首相約翰遜本周稍早宣布，將對社交聚會實施新的限制措施，他還表示顯然有必要採取行動。