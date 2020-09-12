美國農業部數據顯示：中國對美國大豆玉米需求強勁

美國政府農業部（USDA）的最新數據顯示，中國對美國玉米和黃豆的需求強勁。交易員也預估，中國近來的採購量激增，將使華府提高對這兩項農產品的出口預估。

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美國農業部9月11日公布，到9月3日為止的一周，美國總計出口160.8萬噸黃豆到中國，對中國的玉米出口量為113.7萬噸。

根據同日公布的另一項數據，美國民間出口業者回報出口26.2萬噸黃豆至中國，這是連續第六個交易日宣布向世界最大的大豆買家出售大豆的消息。

玉米對中國的生豬、乳製品和家禽行業至關重要。隨着中國面臨多年來首次真正的玉米短缺，該國也一直在增加對美國玉米的進口。玉米價格大幅飆升是中國面臨的一系列不利因素中的最新一個，其它不利因素還包括毀滅性豬瘟、新冠疫情引發國際供應商不安，以及有關食品供應缺口日益擴大的警鈴大作等等。

經紀商StoneX首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）說：“這項貿易反映，市場預期美國農業部將調降黃豆和玉米今年的收成預估，同時提高需求預估，原因是中國近來大肆採購。”

作為1月份簽署的美中第一階段貿易協議的一部分，中國承諾每年從美國進口365億美元的農產品。美國統計局的貿易數據顯示，今年前七個月中國的進口總額僅為85.59億美元。