《花木蘭》大陸首日票房慘淡環時批評藝術水平低

迪士尼耗資2億美元籌備多年的《花木蘭》，擺明是想討好中國而又希望兼得美國等西方市場的製作，但根據中共官媒環球時報報道，此片的藝術水平低下，而且又誤解中華文化，未能與中國觀眾產生共鳴。根據大陸票房網站貓眼的統計，《花木蘭》在大陸首日上映的票房只有4800萬元（人民幣，下同）。

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環球時報英文版報道，迪士尼取材自中國古老的故事而攝製的電影《花木蘭》，星期五正式在大陸上映，該片儘管有多個著名的中國演員，該片卻因為自我為是而未能與中國觀眾產生共鳴，票房收入差強人意。

報道引述貓眼網站的數據指，直至星期五晚上9時為止，該片的票房收入為4800萬元。貓眼預測《花木蘭》的大陸票房最終可達2.91億元，但同期上映的另一出好萊塢製作《天能》（Tenet）的票房，預料可超過4億元，而中國本身製作的《八佰》，預期的收入更可能高達29億元。

報道指，中國的疫情已受控制，大陸的戲院亦逐步開放營業，第一批上映的本地及海外製作電影中，描述中國抗日戰爭時國軍死守上海四行倉庫事跡的《八佰》，首日上映收入已經超過1.4億元，預期總門票收入是《花木蘭》的10倍。

環時報道指出，曾一度是觀眾熱切期待的《花木蘭》，上映後的口碑卻是意料之外之差，大陸電影評論網站豆瓣，該片只取得4.7分，遠遠落後《天能》的7.8分。

環時引述北京電影學院教授Shi Wenxue表示，《花木蘭》令人失望的票房記錄並不令人意外，因為它未能正確地講述一個中國的故事，而且缺乏趣味性。Shi教授說，該片只不過是西方人眼中一個東方元素的大雜燴，“舉例說，電影中的木蘭是北魏人，但卻住在宋代才有的土樓，電影中的將軍懂得打太極，但太極卻是元朝才發明的武術。”

報道又引述擁有150萬粉絲的微博影評人雲飛揚說：“此片不應叫做中國故事，更像是迪士尼式的公主故事，好像它的另一齣電影Frozen。”

雲飛揚早前在微博中指出“劉亦菲版《花木蘭》，主要角色的人物形象，比動畫版還要扁平”。