蒙古人在中國駐日大使館門前示威 抗議中共滅絕蒙語文化

海外蒙古人今天9月12日在東京中國駐日大使館門前集會示威，然後舉行遊行，抗議中共當局滅絕蒙古語言文化。預計明天在巴黎也將有反滅絕蒙文化的集會活動。

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今天推特來自東京的實況視頻顯示，參加示威遊行的人群打出寫有蒙文和日文的標語牌和旗幟。有網民說，也有日本人加入抗議隊伍，因為一些日本人認為自己有蒙古血統，所以支持蒙古人捍衛自己的文化。

最近開學以來，中共當局在內蒙古自治區推行教育改革，要求蒙族學校以漢語而非蒙古語教授核心課程，導致內蒙古數萬人參加抗議和罷課活動。他們擔心新課程滅殺蒙古族文化，最終導致種族的滅絕。

為了捍衛本民族語言文化，許多蒙古族家長將孩子從學校接回家。許多蒙古族教師，新聞記者，公務員等體制內人士也加入這場抗爭運動。

當局則採取強硬手段，威逼家長和教師，強迫學生返校。當局還嚴控微信和微博，要求群主對群內的言論負責，並以滋事為由逮捕抗議群眾。據港媒報道，在內蒙古反抗運動中，有至少23人被捕。

據中央社報道，中共這項政策與其在西藏、新疆推行的類似做法相呼應，目的是讓少數民族被佔優勢的漢族同化。

多個台灣原住民團體9月11日集會支持蒙古人捍衛本民族語言文化。他們在立法院正門召開記者會表示，母語是族群的身分證，母語滅亡就是族群滅亡，聲援蒙古族人爭取語言權的行動。

這些團體包括台灣基督長老教會原住民宣教委員會、泰雅爾族民族議會、台灣原住民族政策協會、台灣原住民族部落行動聯盟。

前原住民族委員會主委Yohani Isqaqavut（尤哈尼•伊斯卡卡夫特）提到，母語滅亡就是族群滅亡，原住民族的語言就是族群的身分證。