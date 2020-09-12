蒙古人籲漢人助聯署：我們再無法忍受了，請您幫助我們！

近日一個貌似蒙古人發的推特帖子標出蒙古人在白宮網站的聯署鏈接，呼籲漢人參加聯署。這個聯署要求華盛頓阻止中共當局通過撤掉小學蒙文教學，毀滅蒙古族的語言文化，導致民族被同化被消失。

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這個用漢語寫的推特帖子說：“這是情願鏈接。我們要保護我們的孩子，我們的文化，我們的家園。在大饑荒時期，淳樸的牧民收養過上萬名漢地的饑餓孤兒。但現在中共對我們這樣下重手。草原也已經被破壞的面目全非。我們再無法忍受了，請您幫助我們！願神保佑。”

蒙古人在白宮網站的聯署信說，自2020年9月以來，在蒙古，中國政府試圖強迫蒙古族小學用漢語代替蒙古語教授課程。當學生家長們反對這個政策，試圖保留自己的母語時，遭到警方逮捕和拘押。也有很多蒙古人因承受不住壓力而自殺。

這份聯署信提出中共這個新政策的三宗罪：侵犯人權，破壞世界遺產，違反中國自己的憲法：

1，侵犯人權。因為我們生而平等和獨立。教育中如果缺失母語，會導致民族滅種。

2，破壞世界遺產。蒙古文在2013年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。中共的這項新政策粗暴踐踏了教科文組織這項協定。

3，違憲。該政策違反中華人民共和國自己憲法中的民族自製法。

蒙古人為拯救自己的語言文化將內蒙境內的抗爭擴大的國際：9月12日在東京舉行集會示威活動之後，9月13日10h30將在巴黎七區安德烈-塔爾迪厄廣場（Place André Tardieu）舉行捍衛蒙古等少數民族的語言文化的集會。

此外，在十月第一個周末，包括維吾爾人，蒙古人，藏人，香港人在內的各族民眾，計畫在巴黎共同集會示威，抗議中共政權對他們的鎮壓和迫害。

中共當局最近在內蒙古自治區推行教育改革，要求蒙族學校以漢語而非蒙古語教授重要課程，導致數萬人抗議和罷課。蒙古人擔心新的課程會滅殺蒙古族文化。

為了捍衛本民族語言文化，許多蒙古族家長將孩子接回家。蒙古族教師，新聞記者，公務員等體制內人士也加入這場抗爭運動。

當局則威逼家長和教師，強迫學生返校。嚴控微信和微博，並以滋事為由逮捕抗議群眾。據港媒報道，目前至少23人被捕。

據中央社報道，中共這項政策與其在西藏、新疆推行的類似做法相呼應，目的是讓少數民族被佔優勢的漢族同化。

台灣多個原住民團體9月11日集會支持蒙古人捍衛本民族語言文化。他們在立法院正門召開記者會表示，母語是族群的身分證，母語滅亡就是族群滅亡，聲援蒙古族人爭取語言權的行動。