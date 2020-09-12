許章潤奉勸當局還耿瀟男夫婦以自由 坐牢殺頭 請從他開始

耿瀟男是北京一位出版人，獨立電視製作人，文化企業家，但更讓人驚奇的是，她常常為一些追求真理不惜遭難的人奔走呼號，她因此被視為俠女。這一次，俠女陷入了牢籠，她和她的丈夫同時失蹤了。

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被清華大學開除的法學家許章潤教授9月10日發出『就女子羈獄致暴政書』，奉勸當局還瀟男夫婦以自由，還這個世界以公道：”別作惡，放下屠刀“。他是幾近於吶喊了：”瀟男有罪，吾人同罪，莫欺負女子，坐牢殺頭，請自章潤始“。

陳秋實，律師，公民記者，大年三十為弄清武漢疫情真相，乘着最後一輛高鐵抵達，在兇險的環境下探究武漢疫情的真相，結果在2020年一月底他被失蹤了，他失蹤後，有一位女士不斷地為他奔走呼號，到處呼籲求援，她就是耿瀟男。

揭露習近平的中國法律學家許章潤教授7月6日突然被污之以嫖娼，遭公安帶走後，也是她最早向外界傳出了這個消息，並公開聲援許章潤，在國際媒體發聲，海內外引起廣泛關注。

前中共中央黨校教授蔡霞表示耿瀟男是它的好友，她讚揚她善良俠義，多年來幫助政治異見老人如鮑彤、杜光、姚監復和楊繼繩。

最近很少在網絡見到的中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤也在推特表示，”我感謝耿瀟男女士多年來給我的幫助。我極其關切她當前的處境。我尤其關切法治在中國的命運。“

網上有評說，瀟男夫婦敢於秉持良心，助弱扶危，勇於為天下正義鼓與呼。沒想到會遭下毒手。耿瀟男在許章潤獲釋不久後接受自由亞洲採訪時坦白心跡：”此生做不成那種登高一呼的英雄，或暗夜執炬的牧羊人，但生為小人物，也有小人物應盡的職責和擔當；我做不了英雄，但可以為英雄獻花和歡呼，為英雄牽馬，為英雄擋槍子兒，為英雄收屍……十二月黨人的女人已經深深烙刻進了我的骨髓，她們在青史上閃耀着獵獵英姿。“

許章潤說：”多年來，瀟男女士仗義執言，為公義而呼喚，為遭受政治迫害者而吶喊，此番因此而罹害，輪到我們一起為她吶喊的時候了“

他在『致暴政書』里贊耿瀟男為受難罹禍人士“不論親疏，勇敢發聲，無懼無畏。“許章潤特別提到自己蒙冤羈獄後，瀟男仗義執言，因此埋下牢獄之災的禍根。許章潤說，浩瀚中華，總有捨生取義、令男子汗顏的俠女，她們不想充當英雄，卻因為一腔血涌，成為以死明志的真正豪傑。許章潤表示：“不管當局如何污名，瀟男是這個至暗時刻，義無反顧奔赴在崎嶇自由之路上的殉道者，她是至剛至烈反抗極權暴政的受難人，她是浩瀚凍然，追求民主的偉大公民“

耿瀟男似已預感到將有不測，7月份對北明表示，自己出去都有車跟蹤，”我也覺得我快了。但是，求仁得仁，該有什麼，該來的總會來，我跑也跑不掉，這樣的中國我也跑不到哪兒去“。

9月9日，瀟男夫婦失蹤了，根據耿瀟男的律師尚寶軍，他們失蹤後，他們的親友多方查找，最後證實目前被關押在北京海淀區看守所。她有罪嗎？罪名據稱是”非法經營“。耿瀟男的多名好友懷疑，她和丈夫被抓走與她公開為多名包括許章潤在內的中國公共知識分子與異見人士發聲有關。