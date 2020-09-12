郭文貴一曲《推翻共產黨》飆升全球iTunes串流下載冠軍

被中共指干犯貪腐罪名而目前人在美國的中國富商郭文貴，以一曲《Take Down CCP》（推翻共產黨）成為搖滾之星，該曲目前成為包括美國在內的多個國家和地區蘋果網站iTunes下載冠軍。

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根據美國網站The National Pulse報導，《推翻共產黨》這首英文單曲已佔iTunes下載冠軍達到72小時。

郭文貴在8日推出反共英文單曲《推翻共產黨》、中文單曲《滄海一聲嘯》，並在iTunes及Spotify等各大串流音樂平台上架。郭文貴同日直播時進一步宣布，他將與美國知名音樂公司簽約，未來將推出至少100首到500首“滅共單曲”，誓言以音樂的力量震懾中共。

郭文貴在他的GTV頻道直播時對前中國流行音樂歌手唐平致謝，笑稱自己是原本是“唱歌最難聽的人”，但唐平將他變成了搖滾歌手；而《推翻共產黨》是“好萊塢全世界最牛的搖滾歌手和製片人創作出來的”，這個來自好萊塢的12人團隊擁有5億粉絲，和他一起共同撰寫了《推翻共產黨》的歌詞。

郭早前表示，他向各界展示這首歌曲，得到了良好迴響，“每個人第1次聽就朗朗上口，我的很多朋友，包括美國、歐洲的朋友，現在每個人家裡孩子都用這個歌跳起了舞！因為這是共鳴，我們不但‘以歌滅共’、‘以樂滅共’，我們能喚起全世界對我們的共識”。

郭文貴透露，已經有美國知名音樂公司要跟他簽約，“現在你們看到的、剛才的2首歌，你們都會在iTunes、所有的音樂網站、音樂平台上都可以找到，未來還會最起碼100首到500首之間的歌會出現。Take down the CCP！已經成為大家跳舞的節奏！”

試聽《推翻共產黨》可上如下網址：https://music.apple.com/us/album/take-down-the-ccp-single/1530859183