中方限制美國外交人員行動 華盛頓揭露北京導致情勢升高

美國九月初對駐美資深中國外交官在美活動採取限制措施後，中國外交部日前宣布已發出外交照會，對包括駐港總領事館人員在內的美駐華使領館，採取“對等限制”。華盛頓當局周日指北京此舉導致情勢升高。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人周日聲明說，北京針對美國駐港總領事館人員的限制，以及要求在華國際組織工作的美國公民與中國公民會面須事先告知的舉措明顯讓“緊張升級”。

中國外交部發言人趙立堅11日稱，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取“對等限制”，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。但中方並無說明具體措施，只是宣稱這是“正當、必要的反應。”

不過，華盛頓周日指責中方走得太遠。美方表示，這一事先告知的要求從今以後納入不隸屬美國政府的美國公民，而美方從沒有對中華人民共和國公民有如此要求。美國國務院發言人形容北京有意“升高”情勢，所謂“對等限制”不僅針對美國駐港總領事館代表，而且還以“會面必須事先告知的新規定”來限制中國公民與美國公民會面。

美國政府九月初決定，為了反擊中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。

美國駐中國大使布蘭斯塔德日前投書『人民日報』，在這篇署名文章題為“基於對等重置關係”中，布蘭斯塔德大使指出美中關係變得越來越不平衡，在中國，美國公司、新聞工作者、外交官乃至公民社會得不到平等的准入機會。美國歡迎中國公司可以自由進入美國市場售賣投資競標，歡迎中國留學生和研究人員進入大學和實驗室，中國官媒記者可以長久以來不受限地在美國報道，中國外交官可以不受限地進入美國社會，但美國記者在報道、甚至進入中國時都面臨限制，美國的外交官和中國人民進行最基本的互動也需要批准。

這篇文章官媒『人民日報』拒絕發表。

7月份，華盛頓下令關閉中國駐休斯敦總領事館，北京隨後以關閉美國駐成都總領館來報復。美中外交對峙是在美中關係嚴重損壞的大背景下發生的，從貿易戰到高科技，從人權到香港問題，從新疆維吾爾人遭關押到新冠疫情，美中處處針鋒相對。