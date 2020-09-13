以色列再次實施全國封鎖 法國新增確診有所下降

以色列總理內塔尼亞胡周日晚宣布，以色列再次實施至少三周的全國封鎖，應對新冠疫情。以色列成為第一個再次祭出全面限制措施對抗第二波疫情的發達國家。而法國新增確診較周六有所下降，為7183例。英國的新冠病毒感染確診連續第3天超過3300例。奧地利總理表示第二波疫情已經到來。

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法新社報道，以色列的新冠病毒確診近期持續上升，內塔尼亞胡宣布，再次實施全國“嚴格的”封鎖措施，時間至少三周並有可能延長。

封鎖措施將從周五，猶太新年開始，學校、餐廳、購物中心及酒店等要關閉，市民出行也會受到限制。內塔尼亞胡表示，新的封鎖將使以色列國家經濟及人民生活付出沉重代價，但再次封鎖目的是遏止確診病例攀升。據稱，在全國封鎖期間，民眾必須留在住所500米範圍以內，但位於特拉維夫的國際機場會維持開放。

內塔尼亞胡表示，已經指示財政部長提出一項新的經濟方案協助受影響的企業。

據法新社的統計顯示，以色列是繼巴林之後第二個確診感染比例最高的國家。人口9百萬的以色列累計確診15萬3217例，1103例死亡。 以色列在三月中旬實施嚴格的限制措施，所有的國際航班幾乎停飛，主要的商業活動停止並嚴禁公眾聚集。

另據法國衛生部們周日晚通報，法國新增確診較周六有所下降，為7183例，而周六新增確診“破萬”。檢測呈陽性比例仍維持在5.4%，新增死亡6例。

而英國的新冠病毒新增確診持續上升，連續第3天超過3300例，3天累計超過1萬人。累計確診36萬8千例，超過4萬1千人死亡。在歐洲仍排首位。 英國近期確診急升，部分原因是病毒檢測數量增加，但也反映最近數周病毒進一步擴散。單日新增確診較數周前增加超過一倍。死亡比例雖然相對較少，但新增確診大部分患者是較年輕人，未來數周入院人數會增加，死亡人數可能會上升。英格蘭周一起將收緊疫情管控措施，包括禁止超過6人的室內及戶外聚會。

奧地利近日確診病例呀在激增，總理庫爾茨周日表示，奧地利正處在第二波疫情到來之初。 法新社報導，人口近900萬的奧地利11日和12日短短2天新增869例確診病例，其中超過半數在首都維也納。 庫爾茨發布聲明說：“我們正處在第二波（疫情）的開端。”他並警告，每天新增1000例確診的日子很快會來臨。 庫爾茨呼籲民眾堅守防疫措施，並減少人際接觸。他11日已宣布，奧地利政府將擴大實施強制戴口罩措施，並從周一起對聚會活動實施一些新限制。 庫爾茨還警告，萬一新增確診人數持續攀升，政府可能祭出進一步防疫措施，但會努力避免恢復類似3月的封城措施。當時民眾行動受到嚴格限制，商店與餐廳也被迫關閉。 奧地利至今成功避免遭遇疫情危機最大衝擊，目前累計確診病例3萬3000多例，死亡人數約750人。