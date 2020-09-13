北京反制：香港在內美駐華使領館人員活動受到限制

美國在九月初宣布要求駐美資深中國外交官，進入美國校園或參與文化活動前，須獲得美方許可。中國外交部日前宣布已發出外交照會，對包括駐港總領事館人員在內的美駐華使領館，採取對等限制。

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中國這次的反制措施，視香港總領事館人員一如美駐大陸使館同等待遇，正好“配合”華府在香港實施國安法之後，一國兩制名存實亡，因此對香港採取無異於大陸其他一般城市的措施。

外交部發言人趙立堅11日在例行記者會上，借回答媒體相關提問時表示，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。但中國外交部並無透露反制的具體措施。

美國國務院上周稱，中國駐美的資深使領館人員在訪問美國大學校園或與地方政府官員會晤前，必須事前得到批准，而衝過外交使團在使領館範圍外主辦任何人數超過50人的文化活動，也須得到當局准許。

然而中國形容美國此等限制是嚴重牴觸國際法。發言人趙立堅說，去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其人員在美“正常履職”多次宣布限制措施。美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

趙還說中國的反制措施是“對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應”，然而中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館亦將繼續與美國各界保持正常交往。

趙立堅強調，再次敦促美方立即糾正錯誤，“撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法”。中方將根據美方行動作出對等回應。

美國國務卿蓬佩奧9月2日在媒體簡報會中表示，為了反制中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。