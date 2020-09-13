日本自民黨今天選舉新總裁 菅義偉有望接任安倍

日本執政自民黨將於周一下午投票選舉新總裁，由3名候選人角逐，包括內閣官房長官菅義偉、前防衛大臣石破茂以及前外相岸田文雄。

廣告 繼續瀏覽後續

據稱，本次自民黨總裁由535票選出，包括394張國會議員票及141張地方票。日本傳媒報道，獲黨內多個主要派系支持的菅義偉佔盡優勢，估計可以取得超過70%的國會議員票，並穩奪最少48張地方票。其中東京及北海道決定三票全投菅義偉。

自民黨選出新總裁後，國會眾議院將於周三舉行特別會議選出新一任首相。由於自民黨在眾議院佔多數議席，預料菅義偉很大機會接替以健康理由請辭的安倍晉三當選首相，繼續安倍餘下大約一年的任期。

此前，自民黨3名候選人各自闡述施政理念。在談到日中關係時菅義偉表示，日中關係有各種懸而未決的事項，日方提出主張將問題逐一解決十分重要。岸田文雄則表示，在中國國家主席習近平以國賓身分訪日的事情上，必須冷靜考慮。

在日美同盟問題上，菅義偉表示要以日美同盟為基礎，推進自由開放的印太政策，強調將貫徹有自身特色的外交路線。岸田文雄主張在多邊外交中探索生存道路，強調要在核裁軍等全球規模的議題上，展現日本的存在價值。石破茂稱，應修訂日美協定，建立對等的同盟關係。