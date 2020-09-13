美國報告突出中共軍力強大 中國國防部：這是污衊

中國國防部發言人吳謙今天9.13再批美國國防部9月初發布的突出中共軍力強大的報告。他指出這是污衊中國及中國軍隊，歪曲中共與中國軍隊的關係，並警告稱，台獨是死路一條。

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中國國防部發言人吳謙吳謙今天再批美國國防部的2020年度《中國軍事與安全發展報告》。他稱這是妄議中國國防和軍隊現代化發展，是對中國的國防開支、核政策、以及台灣等問題，進行無端指責。他並強調，這份報告污衊中國及中國軍隊，歪曲中共與中國軍隊的關係。

美國國防部這份報告援引《中國共產黨章程》修正案對軍隊定義的4點新使命，其中第一條是“為黨鞏固執政地位提供重要的力量保證 ”。換言之，若中共執政地位受威脅可動用軍隊鎮壓。

對此，吳謙辯稱，解放軍是中國共產黨領導下的人民軍隊。中國憲法規定：“中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。中華人民共和國的武裝力量屬於人民。堅持黨對軍隊的絕對領導，是人民軍隊永遠不變的軍魂。”

美方這份評估中國軍力發展報告指出“中國正在發展並部署大量先進中程彈道及巡航導彈、配備先進武器的新型攻擊潛艇、性能日漸增強的遠程防空系統、電子戰與網絡戰攻擊能力、先進戰鬥機以及反太空系統。”該報告估計，未來10年，中國會把現有的200多個核彈頭數量增加一倍，並在未來5年，把可威脅美國的陸基洲際彈道導彈的彈頭增至200枚。此外，在海軍方面，報告提及，中方海軍船艦在全球最多，有大約350艘，超過美國的293艘。

這份報告還談到中共的台海戰略及北京的對台作戰方案，列出中國軍方對台灣的一系列武力威脅動作，以及兩岸軍力對比圖表，指出，鑒於兩岸軍力不平衡的持續擴大，為確保台灣自我防衛能力，美方應根據《台灣關係法》與六項保證，繼續對台灣軍售。

中國國防部發言人吳謙今天抨擊民進黨是造成目前台海形勢緊張的原因。他警告稱，如有人試圖將台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，捍衛國家主權。他說“搞台獨是死路一條”。

吳謙表示，美方連續20年發布此類報告，是霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩國兩軍關係，中方強烈不滿並已向美方提出嚴正交涉。