華春瑩稱大陸截獲的12港人試圖把香港分離出中國

中國外交部發言人華春瑩9月13日發推特反駁美國國務院發言人時宣稱，被大陸截獲的12名港人試圖把香港分離出中國。美國國務院發言人指，12港人被捕事件是香港人權狀況惡化的悲慘例子，並說一個合法政府無需用圍牆包圍和阻止民眾離開...

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中國外交部發言人華春瑩今天發推特反駁美國國務院發言人有關12名港人遭中國大陸當局截獲關押的評論。她說，這12名港人不是民主活動人士，而是試圖將香港從中國分離出去的分裂分子。

美國國務卿篷佩奧昨天對這12名被關押在大陸的港人命運表示深切關注。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）昨天在推特上表示，一個合法政府，不需要用圍牆和阻止民眾離開，並指出，12名香港民主活動人士被捕事件，是香港人權狀況惡化的另一個悲慘的例子。奧塔格斯還認為，中國廣東當局因該確保正當程序。

12名港人在8月23日乘船途中被廣東海警截獲，扣在深圳，20多天沒有音訊，被禁見家屬和律師。他們的家屬9月12日召開記者會，要求港府立即把人接回香港。據法廣香港特約記者甄樹基報道，這些家屬提出四大訴求，促請當局讓家屬委託律師與被拘留者會面，要求中國當局提供合適藥物給被拘留者，准許被拘留者致電家人，要求港府確保港人的權利獲得保障，並立即將12人從內地接回香港。