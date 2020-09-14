法國參議員André Gattolin 呼籲歐盟要求中國遵守對等原則 允許歐盟代表團前往香港新疆西藏考察

歐中峰會召開之際，法國參議員，跨國議會對華政策聯盟（IPAC）成員André Gattolin 呼籲歐盟領導人在與中方談判時必須強調對等原則，不僅在經貿投資領域實施對等原則，而且在雙邊外交以及人權等多個領域實行對等原則。

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Gattolin議員向法廣表示中國的政府代表團在歐洲可以自由地出入，到處訪問，但是歐洲的議會代表卻始終無權前往香港，新疆以及西藏等地考察。他呼籲歐洲領導人警惕中國政府最近幾年來對外強勢擴張的現象，例如，中國在南海的大規模開發，對待台灣的強硬立場，以及中國以一國之力協助華為在海外開拓市場，協助Tiktok進入西方市場，並且以此竊取他國公民的個人數據等等。美國政府今天已經完全意識到這一點，美國的議員們都意識到他們當初支持中國加入世貿組織時期待中國能夠日益的自由化，然而，今天的現實卻恰恰相反，所以，正因為西方當初並沒有在人權以及對等原則等方面提出明確的要求前提下將中國納入國際性的機構，這才造成了今天的一系列問題。因此，歐盟領導人必須向中方明確提出歐洲不能接受中國不遵守對等原則，不能接受中國政府批評歐洲的議員，批評歐洲國家應對新冠疫情的方式。因為今天中國並不是合作夥伴國，而是歐盟的競爭對手。