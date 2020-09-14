美國政府宣布對來自中國新疆地區的一系列產品實施禁令

美國政府周一宣布,對來自中國新疆地區的一系列產品實施禁令。美國指責北京在新疆對維吾爾少數民族實施“強迫勞動”。

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法新社報道，美國海關總署署長馬克·摩根周一在新聞發布會上說：“我們不會容忍在美國的供應商里出現非法，不人道和虐待性質的強迫勞動的做法。”

海關總署發布了四項行政命令，包括禁止在新疆生產的美髮製品，棉花，計算機部件及紡織品進入美國市場。第五項法令涵蓋所有與新疆洛浦縣第四職業技能教育培訓中心有關的產品。

國土安全部副部長肯·庫奇內利表示，“這不是一個教育中心，它是一個集中營，少數民族和宗教少數群體受到虐待，被迫在惡劣的條件下工作，他們沒有自由。這是現代奴隸制。”

美國與其他西方國家和許多國際組織一樣，指責北京對維吾爾族人進行大規模迫害，並在營地內任意拘留了超過一百萬的新疆穆斯林。 不過中國否認這一數字，並聲稱這是職業培訓中心，目的是幫助人們找到工作，以使他們遠離伊斯蘭極端主義的誘惑。除了這些大規模拘留之外，北京還被指控在該地區進行強迫絕育。

6月底，美國海關已經接獲了一批用人發製成的產品，涉嫌在中國新疆勞教所中生產。美國還對涉及新疆的政治領導人和公司採取了有針對性的制裁措施。 歐盟周一建議中國允許向新疆派遣“獨立觀察員”。法國已經在7月提出過這一建議。

《紐約時報》此前報道，美國任何阻止棉花進口的措施都可能對全球服裝製造商產生巨大影響。新疆是中國工廠的棉花、紡織品、石油化工產品和其他產品的主要原產地。世界上許多最大、且最知名的服裝品牌都依賴延伸至中國的供應鏈，包括使用產自新疆的棉花和紡織品。