蓬佩奧智囊余茂春被逐出族譜

美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策顧問余茂春，最近被故鄉安徽從族譜除名，余氏家族痛斥他為「漢奸」。這是繼余茂春早前被母校重慶永川中學從紀念牆上「除名」之後，再被中國割席。

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主張強硬對抗中國並指美國政府應把中國人民和中共政權區別開來的余茂春，自幼隨父母移居重慶，據了解，他在安徽並無直系血親，但網上本月上旬流傳片段顯示，余茂春故鄉安徽的余氏一眾族人召開名為「憤怒聲討漢奸余茂春」的會議，主題之下的小題訂明是「開除余茂春族籍、驅逐出族譜」。

名為「關堯」的微博表示，會議列出余茂春六項罪狀，通過媒體對外宣布把余茂春從族籍除名一事；又指「據悉當地派出所也派出戶籍人員到場，監督此次“廢籍”儀式。」根據微博流傳片段的講話，指會議是要憤怒聲討漢奸余茂春，然後請另一人通報余茂春「罪行」，但31秒的片段沒有提及余的「六宗罪」內容。

在此之前，中共前總書記政治秘書鮑樸於7月28日的推特上轉發一則視頻，顯示一名石匠正用鐵鑿除去余茂春三個大字。鮑樸發帖說：「改寫歷史，留此為證：『余茂春被重慶永川中學除掉高考狀元』」。

余茂春是重慶永川中學高考狀元，1979年考入天津南開大學，永川中學曾把該校幾位高考狀元的名字刻在校園的石碑上，其中一行文字是「1979年 文科 余茂春」。

余茂春1962年生於安徽省東部，成長於重慶，大學畢業後，於1985年到美國深造，就讀於賓夕法尼亞州的斯沃斯莫爾學院，1994年獲得加州大學伯克萊分校的歷史學博士學位，隨後在馬里蘭州安納波利斯的海軍學院擔任現代中國和軍事史教授，其後成為美國國務卿辦公室中國政策規畫首席顧問。美國的《華爾街日報》和《華盛頓時報》均曾報道，指曾親身經歷文革的余茂春深受蓬佩奧器重，對華府的強硬中國政策深具影響力。他更指出，中國人民與中共政權不是一個概念，須區分開來以便應對。有關概念在美國國務卿蓬佩奧7月23日於前總統尼克遜紀念圖書館發表的中國政策演說中落實，而特朗普政府考慮就全體中共黨員啟動旅行禁令，亦被美媒解讀為上述概念的具體步驟。

余茂春在美媒筆下是讚譽，但中國網民則對他大感不滿，有網民指他「數典忘祖，成為蓬佩奧的狗頭軍師」，是「漢奸」和「反華最關鍵角色」。而《環球時報》總編胡錫進亦在微博節目中表示，余茂春22歲就離開中國，只會崇洋；受到網上一些極端聲音的誤導，以為那是中國民間受到壓抑的真正呼喊，但中共早已融入中國社會，指若從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，那便是偽學者、政治投機分子，他更警告「余茂春必將接受歷史的審判」。