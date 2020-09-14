默克爾對達成歐中投資保護協議表示樂觀

據德新社和德國n-tv電視台等綜合報道，周一和中國國家主席習近平舉行歐中視頻會議後，德國總理默克爾對歐中將達成投資保護協議表示樂觀。

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周一下午，中國國家主席習近平和歐盟委員會主席馮德萊恩，歐盟理事會主席米歇爾，歐盟輪值主席默克爾舉行了視頻會議。雖然重要話題沒有帶來進展，但默克爾對歐中可能達成投資保護協議表示樂觀。她說：“我想，能成功的。”歐盟要求中國做出更大讓步。雙方均表示，願努力在今年年底達成協議。

氣候保護是會議重要話題之一。歐盟和習近平還就轉向更環保的能源話題進行了交流。中國佔全球煤炭消費量的一半。迄今為止，中國一直計畫在2030年讓碳排達到巔峰。歐盟正在與中國就是否可以收緊這一目標進行對話。雙方達成統一，將建立高層對話機制，為將在格拉斯哥舉行的下一輪聯合國氣候會議做準備。

默克爾對達成食品原產地說明協議表示了歡迎。她說，這對摩澤爾和萊茵黑森州的葡萄種植者是美好的一天。

中國周一簽署了關於相互保護食品產地標識的協議，這是歐盟的一大成功。根據該協議，法蘭克葡萄酒，慕尼黑啤酒，香檳，羊乳酪等將成為100種在中國受到保護的食品，禁止仿製。反過來，中國普洱茶，茅台酒等也在歐盟受到相應保護。

默克爾承認，雖然和中方談到了棘手話題，其中包括香港、中國少數群體和人權問題，但在人權問題上，雙方未能取得共識。但默克爾對視頻會議表示滿意，稱這是一次“良好、誠實、開誠布公的交流，應該繼續下去”。