TikTok大戰：微軟出局 甲骨文如何接手撲簌迷離

美國總統特朗普下令抖音海外版TikTok需把在美業務售給美企否則禁止營業後，包括微軟在內的多家美國企業紛紛競標收購。目前信息顯示，微軟已經出局，美國甲骨文公司得標。但據中國官媒中新社的微博報道稱，不出售給微軟的消息是比較準確的，同時字節跳動也不會將 TikTok 美國分公司出售給甲骨文。

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目前已知信息顯示，甲骨文或將不會“買斷”TikTok美國業務，雙方將成為技術合夥人，由甲骨文負責處理TikTok的美國用戶數據。

特朗普針對Tiktok的行政令時限也即將到來，各方也加緊了運作。根據特朗普的行政令規定，TikTok須在9月20日之前就出售其美國業務達成協議，否則將面臨在美國遭到封禁的風險。上周日事態迅速發展。美國微軟突然發表聲明稱，字節跳動已經表示，不會把TikTok美國業務賣給微軟。而微軟此前被看好最有財力收購TikTok美國業務的美國科技公司。也是最有能力解決引發特朗普行政令的所謂國家安全擔憂的公司。這份聲明讓唯一公開的競購者只剩下甲骨文公司。

知情消息人士對路透表示，中國字節跳動周日放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作。該公司希望此舉能在安撫中國政府的同時避開美國的禁令。

中國環球電視網(CGTN)周一援引消息人士說法，稱字節跳動不會將TikTok美國業務出售給甲骨文或微軟，也不會將TikTok源代碼交給任何一個美國買家。

中國政府上月底針對像是TikTok所用到的人工智慧技術發布新的出口限制，一度讓TikTok出售在美業務的談判平添變數。攸關短影音供給用戶的演算法被視為TikTok的獨門秘技，在中國改變政策前，原先都認為演算法也在出售談判的範圍內。目前，甲骨文還沒有發表過將如何處理TikTok深層技術的聲明。

路透社引述消息人士解讀，北京母公司字節跳動放棄整個售出TikTok在美業務的形式，改采與甲骨文公司合夥的方式。消息人士補充稱，甲骨文將是字節跳動的技術合夥人，將負責處理TikTok的美國用戶數據。但字節跳動這筆交易將需要獲得中美兩國政府的批准。尚不清楚特朗普是否會批准這一交易提案。

字節跳動和甲骨文暫未回覆置評要求。白宮也未予置評。

«華爾街日報»引述知情人士做出同樣的報道稱，TikTok將宣布甲骨文公司為他們在美的“信任技術夥伴”，這筆交易不會是“賣斷式出售”。

紐約時報報道分析，即便是甲骨文試圖達成協議，目前還不清楚北京是否會給這一進程製造新的障礙。此外，該報道暗示，選舉年政治自一開始就籠罩着TikTok的相關談判。因為與其他科技公司不同，甲骨文與特朗普政府培養了密切的關係。上個月，特朗普表示他將支持甲骨文收購TikTok。他稱甲骨文為一家“很好的公司”，並且表示這家主營企業軟件的企業可以成功運營TikTok。報道稱，甲骨文創始人拉里·埃里森(Larry Ellison)今年為特朗普主持了一個籌集資金的活動。此外，該公司首席執行官薩夫拉·卡茨(Safra Catz)在總統的過渡團隊中任職，常常造訪白宮。