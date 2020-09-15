世貿裁定美對中加稅違反規則 美指世貿制止北京惡行舉措不力

世界貿易組織周二裁決美國向中國課徵總值2500億美元高額關稅違反世貿規則，與世貿組織多項條款不兼容。美方則批駁世貿組織舉措無力，不能制止中方的不正當商業行為。

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美國貿易代表萊特希澤就世貿裁決表示，世貿組織的決定完全不適應制止中國不正當的商業貿易行為。萊特希澤稱，儘管世貿組織的專家組未能對美國提出的中國盜竊知識產權的證據提出任何異議，仍然做出這樣的決定，凸顯該組織在阻止中方技術盜竊、強制性技術轉讓等有害行為上，“完全舉措無力”。

萊特希澤表示強調，這一裁決對美中達成的第一階段貿易協議不具有任何效果。他同時表示，針對不正當的商業行為，美國有權捍衛自身的利益。

他警告說，特朗普政府不會允許中國利用世貿組織來盤剝美國勞工、美國企業、美國農民和美國養殖戶。

世貿組織一個特別專家小組周二就中方訴美關稅措施做出相關裁定後，中國商務部對世貿裁決表示讚賞，並希望美國完全遵守世貿組織專家小組做出的仲裁，與中方“相向而行”，共同維護多邊貿易體制。

美方對中方施加懲罰性關稅，標誌着中美貿易戰全面展開，也是特朗普政府對華政策的一個突出特徵。特朗普一直指責中國採取不正當貿易行為，盜竊知識產權，強迫美企技術性轉讓，並且使用技術擴大中國在世界一些地區的影響力，同時用高科技監視和強化對新疆維吾爾人的控制。

根據世貿組織規定，美中雙方可以就世貿專家小組的裁決向世貿上訴機構提出上訴，但是世貿組織這一位於日內瓦的上訴機構由於美國反對新法官遴選程序，已從去年12月11日起停止運轉。

華盛頓認為美國一直沒有被世貿組織公正對待，提出對該組織採取重大改革。美國指責上訴機構越權、審理費用過高、審理時間過長，因此，世貿組織的上訴機構12月起處於停擺狀態。

在等待期間，中國與其他一些國家，包括歐盟，成立了一個臨時上訴法庭以解決商業爭訟，但美國拒絕加入。

世貿組織鼓勵美中共同努力，達致一個互相滿意的解決辦法。但該組織並未對中方針對美方採取的反制措施表態，理由是“美國政府並未提出申訴”。