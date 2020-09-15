中國宣布已同意並願安排歐方代表訪問新疆

9月15日星期二，有關歐盟對新疆人權的憂慮，中國外交部發言人汪文斌宣布，已經同意歐盟及成員國駐華使節前去新疆訪問，但未對何種條件下前往新疆，做具體說明。

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汪文斌表示，在新疆問題上中國“一直歡迎包括歐方在內的各國朋友到新疆走一走，看一看，去實地了解新疆的真實情況...歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已經同意並願意做出安排，現在球在歐方一邊”。他還強調，中國“反對搞有罪推定式的調查”，中國“不接受人權‘教師爺’，反對搞‘雙重標準’”，並列舉了“一些歐盟成員國種族主義，極端主義，少數族裔問題擡頭，反猶太，反穆斯林，反黑人等”“言論與惡性事件頻發”。

法新社北京站表示，目前根據眾多人權協會和美國的指控，超過一百萬人“正在或者曾經”關押在“營地”里，中國官方屢次解釋這些是“教育基地”，為了使人們“遠離極端主義思想”，並掌握“一門生活技能”，並“不存在強迫勞動”，“人身自由從未受到任何限制，風俗習慣，宗教信仰，語言文字也都依法受到保護”。本次汪文斌還表示，美國本次因涉嫌強迫勞動而宣布禁止從中國相關公司進口棉製品，“是打壓新疆企業”“遏制新疆發展進步”。

去年12月，中國已經對土耳其裔德國足球運動員厄齊爾發出“來新疆看一看”的邀請，厄齊爾曾經猛烈譴責北京政府的新疆穆斯林政策。近期，歐盟亦隨美國加強了新疆維族人權問題對中國的壓力，同時內蒙漢蒙雙語教學改革也遭到了多族抗議，給北京的民族政策與對人權的尊重帶來嚴重挑戰。

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