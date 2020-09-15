中國稱全球9種三階臨床試驗新冠疫苗中5種來自中國 普通人最早11月可接種

9月14日晚間，中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍在中國央視一檔新聞節目當中，對新冠疫情和疫苗的進展做了解釋，並透露中國民眾最早可以從11月開始接種新冠疫苗。

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武桂珍本人正在武漢參與中國疫苗的生產車間安全評審，她表示，目前全世界一共有9種新冠疫苗進入了第三期臨川試驗，其中5種來自中國，這當中的1款是中國與別國國際合作研發的疫苗，剛剛投入第三期臨床試驗。

武桂珍表示，由於即將進入流感高發期，建議有慢性病的患者或者老年人，兒童等群體優先接種流感疫苗。她指出，中國流感疫苗的接種率比較低，往年只有不到2%，而部分西方國家老年人的接種率達到50%。她還解釋稱，流感疫苗和新冠疫苗並不衝突，剛打了流感疫苗，新冠疫苗問世的話，還能再打新冠疫苗，一點也不衝突。另外避免了流感，就不會因為發燒等等而去發熱門診造成心理壓力，對醫療機構的衝擊也小，但她強調，流感疫苗和新冠疫苗預防的是完全兩種疾病。

武桂珍稱，大概11月或12月，普通人就可以接種新冠疫苗，因為根據三期臨床結果來看，進展非常順利。她還透露，今年4月，她作為實驗人群也接種了疫苗，這幾個月感覺良好，沒有任何不適，接種的時候局部也沒有出現疼痛。武桂珍指出，目前中國接種新冠疫苗的，主要是一些出國人群，包括外出學習，外出工作，外交人員，都是處於工作考量，他們當中沒有出現副作用，也沒有一例感染新冠肺炎的。武桂珍表示，希望疫苗的起效時間是1到3年，目前還在繼續觀察。