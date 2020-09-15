特朗普：期待沙特與以色列建交“時機已來臨”

美國總統特朗普主持下，以色列與兩個海灣阿拉伯國家阿聯酋及巴林正式簽署歷史性關係正常化協議。法新社說，在美國大選日益臨近之際，特朗普希望展現“促成和平者”的形象。特朗普表示，期待沙特與以色列建交，“時機已來臨”。

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特朗普在周二於白宮舉行的以色列與阿聯酋及巴林建交儀式上表示，“經過數十年的不和與衝突後，我們見證了新中東的曙光。”特朗普說，“我們今天下午在這裡改變歷史進程。”阿聯酋和巴林周二在特朗普主持的儀式中，與以色列簽署關係正常化協議，成為繼1979年埃及和1994年約旦之後與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。

特朗普盛讚這是“一大步，所有信仰與背景的人們，在和平與繁榮中一起生活”，他並宣稱這三個國家“將攜手合作，他們是朋友”。

法新社消息，特朗普表示，期待沙特與以色列建交，“這個時機已來臨”。 特朗普在儀式舉行前表示，還有5、6個阿拉伯國家準備同意與以色列關係正常化。特朗普在白宮橢圓形辦公室接待以色列總理內塔尼亞胡時表示：“我們與大約5個國家已取得非常大的進展，另外5個國家。”他說，我們至少與5、6個國家非常迅速地取得進展，我們已經同它們洽談。

以色列總理內塔尼亞胡和阿聯酋外長阿布杜拉、巴林外長札亞尼於白宮南草坪，在數百位與會貴賓的見證下，簽署這項美國居中斡旋達成的協議。 內塔尼亞胡表示，這項美國斡旋的和平行動，有可能永久結束以色列與阿拉伯國家的衝突。他說：“這是歷史的轉機，預示和平新黎明的來臨。”“這項和平最終將擴大納入其他阿拉伯國家，最終可能永久結束以阿衝突。”