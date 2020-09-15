美國調低赴華旅遊警示到「重新考慮」 香港反因國安法而被提升一級警示

美國國務院宣布，隨着中國大陸疫情改善，決定把對中國的旅遊指示由最高的「不要前往」，調低一級到「重新考慮是否前往」級別；相反，作為中國特區的香港，卻因北京任意為港製定港區國安法，容許當局針對包括美國公民在內的人民，遭美國把旅遊指示由第二級的「提高警惕」提升到次高的「重新考慮」級別。

廣告 繼續瀏覽後續

美國昨(14日)在國務院網頁上更新6月時對中港兩地的旅遊指示，在一升一降的情況下，令兩地現時同處次高的「重新考慮是否前往」級別。

國務院指出，世界衛生組織已調低因新型冠狀病毒發出的旅遊警示，而中國亦已恢復大部分的商業運作，學校亦已複課，情況已見改善，故此將6月發出的旅遊警示降低一級。

香港則獲相反對待，美國國務院指出，中國在香港實施港區國安法，任意地單方面在香港行使政策和執行的權力，而北京當局亦已表明會利用港區國安法去針對被定義為分裂國家、顛覆、恐怖主義和與外國勾結的行為，而且有關法例並非只涵蓋香港居民，對公開批評中國的美國公民，會增加被捕、扣留、驅逐、起訴的風險，呼籲美國公民前往香港之前，要重新考慮行程。

這個在四級中的次高級別的「重新考慮是否前往」指示，代表該地有根據法例任意執法的情況。國務院的聲明指出，中國政府會發動文宣，誣衊一些人挑起社會動蕩，在某些情況下，個人資料會被公開，在社交網站會遭到威脅。

另外，亦可能會任意羈留美國公民，並會在未經應有的法律程序下禁止美國公民離開中國，以迫使美國公民參與中國政府的調查、迫使他們在外的家人返回中國、令中國在解決私人紛爭或國際談判中取得優勢。而在被拘留後，美國公民更可能難以獲得領使協助，華裔美籍公民更可能因中國不承認雙重國籍而受到更多的騷擾和審查。