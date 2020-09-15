3例新冠病例 雲南省瑞麗市21萬人封城

中緬交界的雲南省瑞麗市發現3位新冠病毒感染病例，當地市政府周二宣布開始封城並對21萬居民進行大規模核酸測試。

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雲南省瑞麗市政府今天表示，在發現3例輸入型新冠病例後封城，並且對當地全體居民進行大規模核酸檢測。有21萬居民的瑞麗市位於中緬邊境，屬於中緬邊境重要通道必經城市。

法新社指出，包括中國在內的一些亞洲國家幾個月來基本在國內控制住了新冠疫情，每天檢測出來的病毒攜帶者基本是在進行隔離中的輸入型病例。

瑞麗市政廳周二宣布，所有居民現在必須居家隔離，等待入戶核酸測試，並且不允許離開或者進入這個城市，目前時間暫為一周。與此同時雲南省宣布中緬邊境加強防控，雲南多個邊境城市進入防控新冠疫情緊急狀態。