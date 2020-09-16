世貿裁決美對華貿易戰違規 北京稱歡迎促尊重裁決 華盛頓或據守停擺不理會

世貿組織裁定美國在貿易戰中對中國加征關稅不符合世貿規則。對此，中國外交部發言人汪文斌周三表示，“中方對專家組做出客觀公正裁決表示讚賞”，專家組報告再次證明“真正破壞國際規則的正是美方自己”。中國敦促美國尊重裁決並執行。但專家指因世貿上訴機構當前停擺，無法做出最終判決並執行，對美國發動貿易戰並無威脅。美國與中國今年達成第一階段的貿易協議中，也設立了一個“雙邊評估和爭端解決辦公室”的機構，雙方自行處理協議爭端，也弱化WTO多邊機制。

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就世貿組織裁定美國加征關稅違反規則，中國外交部發言人汪文斌例行記者會上稱，希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動與世貿組織成員共同維護多邊貿易體制。

據汪文斌說，“中方始終堅定支持和維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，尊重世貿組織規則和裁決。”

該報道說，世界貿易組織周二裁定，美國在與中國的貿易戰中對數千億美元商品徵收關稅違反了全球貿易規則，這一裁決引發了華盛頓方面的憤怒。世貿組織三人小組表示，美國徵收的關稅違反了貿易規則，因為這些關稅僅針對中國，且高於美國同意的最高稅率。不過華盛頓表示，兩年前對價值2,000多億美元的中國商品徵收關稅是合理的，因為中國強迫企業轉讓技術和知識產權。

據中央社報道，世界貿易組織15日裁定美國對中國加征關稅違反規則，雖然世貿此舉維護了促進多邊貿易，但因世貿上訴機構當前停擺，無法做出最終判決並執行，對美髮動貿易戰無實質影響。

世界貿易組織15日表示，美國政府對總值超過2000億美元的中國商品加征關稅與WTO最惠國待遇等原則不一致，違反貿易規則。這是世貿組織首度就川普政府對各國課徵的關稅作出不利裁定。

美國總統特朗普上任後強調單邊及保護主義，對中國祭出貿易戰。WTO這項裁定雖然維護了促進多邊貿易使命，不過，目前世貿組織上訴機構停擺，對美國貿易戰無威脅。

據該報道，WTO上訴機構是爭端解決機構下的常設上訴機制，處理成員國之間的貿易糾紛，被視為WTO的“最高法院”。上訴機構通常設有7名法官，但美國近年持續杯葛法官提名下，上訴機構在2019年12月停擺。根據上訴機制，會員國在爭端裁定後60天內可提出上訴。這次爭端裁決出爐後，只要美國提出上訴，上訴機構因無法覆審做出最終有約束力的判決並執行，外界認為這是美國敢放手打貿易戰主因之一。

雖然歐洲聯盟、中國與另18個國家與地區今年推出一個臨時機制，讓參與臨時機制會員國的貿易爭端仍有仲裁與上訴空間，但美國不支持也不參與。

據中央社說，美國2018年7月對中國約340億美元輸美商品課徵25%關稅，9月24日起再對約2000億美元商品加征10%關稅。中國商務部就美國的徵稅舉動，向世貿組織爭端解決機制提起磋商請求，正式啟動世貿組織爭端解決程序。