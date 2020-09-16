中印邊境問題未解決 印防長首曝對解放軍造成重大傷亡

中印今年6月在拉達克的加勒萬河谷爆發肢體衝突，印度國防部長辛格周二（15日）出席印度聯邦會議，表示印軍在此次衝突中對解放軍造成重大傷亡，印方已做好準備應對任何情況。有印度傳媒認為，辛格的言論是中印在拉達克東部實控線持續對峙以來，印度政府發表的首份官方聲明，具有極其重要的意義。

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據東網今天報道稱，中印邊境問題未解決，印防長說：對解放軍造成重大傷亡。印度國防部長辛格表示，印方已做好準備應對任何情況。

據辛格表示，中方在實際控制線部署大批部隊和軍備，包括班公湖南北兩岸等拉達克東部地區。印軍已進行適當的反部署，以確保印度的安全利益得到充分保障。他指出，中方有關行動試圖單方面改變現狀，印方已通過外交和軍事渠道向中方明確表示，上述行動是不可接受。他稱中印的邊境問題仍未解決，但重申印度重視雙邊發展，願意維持邊境和平和安寧。

據辛格指出，中印在1993年和1996年的協議，明定尊重和嚴格遵守“實際控制線”是邊境地區和平與安寧的基礎，但中方增兵違反協議。他表示，解放軍6月在加勒萬河谷及上月底採取的行動，是無視雙方的各項雙邊協定，即使印軍恪守原則。

此外，據該報道，有印度官員表示，中印雙方於中國外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生本月10日會談前，雙方部隊於班公湖北岸發生對空鳴槍事件。

東網報道稱，中國外交部發言人汪文斌周三（16日）表示，當務之急是印方應立即糾正錯誤做法，儘快在現地脫離接觸以實際行動推動白羅斯邊境緩解和降溫；又指中印邊境事態的責任不在中方，是印方違反了協議在先。