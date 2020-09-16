中科院軍令狀 被美掐住脖子的技術列為科研任務

中國科學院院長白春禮今天說，面對美國對中國高科技產業的打壓，中科院將把被美國“卡脖子”的項目列為科研任務，用未來10年進行新的部署，並集中全院力量攻關。中科院目前將一些關鍵核心技術攻關已成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人要簽署責任狀。

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據中央社今天報道，中國中科院指被美掐住脖子的技術，列為科研任務。據中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，說明中國科學院“率先行動”計畫第一階段實施情況。白春禮回答媒體詢問第二階段（2021至2030年）任務時，作上述表示。白春禮說，當前中國科技的發展正在轉型，經濟高品質發展也需要科技高品質發展。面對美國對中國高科技產業的打壓，中科院先前已做了一些工作，未來10年還會針對一些被“卡脖子”的關鍵問題做新的部署。

他指出，這些新部署已進行了幾方面，一是研發出自己的超級電腦系統，並應用到氣象預報、分子設計、藥物研發、大氣預報等，還可用在基礎性的研究、宇宙學研究等。白學禮說，二是尖端軸承等很多關鍵原料還需要進口，因此把被美國“卡脖子”的清單，變成科研任務清單來布局，例如航空輪胎、軸承鋼、曝光機及一些關鍵核心技術、關鍵原物料等。中科院爭取在第二階段聚焦在國家最關注的重大領域，集中全院力量攻關。

據中國科學院院長白春禮說，目前一些關鍵核心技術攻關已成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人要簽署責任狀，研究所要做好後勤保障，要求承擔科技任務的科技人員在承擔任務攻關中“不去報獎，不去干一些與承擔任務無關的事”，全力把攻堅任務做好。