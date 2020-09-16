傳路透提新證據指華為與伊朗交易 對孟晚舟案或不利

華為違反美國制裁伊朗案件又有新發展，美國當局曾稱，華為曾在2007年至2014年間，透過香港註冊的星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）把美國電腦設備賣給伊朗，但華為表示已在2007年出售了星通技術，而《路透社》調查發現，據星通技術在巴西提交的公司記錄，顯示華為在2007年出售星通技術的股份以來，仍在巴西和星通技術緊密往來了5年。有分析猜測此新證據或對孟晚舟引渡案申訴不利。

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據自由時報今天報道稱，華為違反伊朗制裁案新進展！路透曝和關鍵公司往來證據。《路透》調查發現，華為違反美國對伊朗制裁案中的關鍵公司“星通技術”，和華為公司在2007年後仍繼續往來。

自由時報說，《路透》今（16）報道，該報調查發現，華為違反美國對伊朗制裁案中的關鍵公司“星通技術”，和華為公司在2007年後仍繼續往來。據星通技術在巴西聖保羅州提交的公司記錄，其顯示自2007年華為出售其在星通技術的股份以來，星通技術和華為仍在巴西緊密往來了5年。星通技術在巴西和香港提交的公司記錄也顯示，華為的兩名主管胡厚昆和郭平，也與星通技術保持密切聯繫，直到2007年底。除了孟晚舟在2008年2月至2009年4月曾任星通董事外，胡厚昆和郭平也經營1家擁有星通技術的公司“Hua Ying”。據消息，胡厚昆和郭平目前都是華為的副董事長，並輪流擔任公司董事長。現擔任華為輪值董事長一職者為郭平。

據該報道，星通技術的公司紀錄還顯示，華為對星通技術的控制權不僅擴展到了伊朗，還擴展到了巴西，其控制權並延續到華為被控違反伊朗制裁的時期，但華為卻聲稱，已在2007年出售星通100％的股權。

美國檢方在今年2月，以共謀詐欺勒索、竊取商業機密等16項罪名起訴中國華為及其子公司，指其涉嫌竊盜智慧財產（IP）長達數10年，並向受制裁的禁運國家伊朗銷售監控設備等，據《路透》指出，新發現證實華為對星通技術的控制，比美國檢方宣稱的還強。

據該報道稱，對於此報道，華為尚未發表回應。