大V稱炸毀地球威脅特朗普 遭指是瘋子狂言

中美新冷戰如火如荼進行，彼此祭出政策各種制裁政策，有自稱是中國教授、擁有300多萬粉絲的網絡紅人趙勝鏵狂言要“炸地球”。趙勝鏵在微博發文稱，把核彈投放到美國本土，毀滅美國是一個誤區，在中國把幾百枚核彈引爆，產生的次生災害，就足以將這個世界文明全部毀滅，據台媒驚指此言論竟然還有2.7萬中國人按贊。

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據聯合新聞網今天報道，微博大V趙盛燁揚言，如果美國敢與中國抗衡，就引爆核武器，讓全人類一起毀滅。據該報道稱，用核戰阻止美國? 中國大V教授趙勝鏵狂言“炸地球”，並列舉3個毀滅人類方案。趙勝鏵鼓吹要以核戰遏阻美國，列舉了三個毀滅人類的方案，比如，在太平洋引爆裝滿核彈的潛艇、讓2000米高海浪淹沒除青藏高原之外的所有地區；在喜馬拉雅山脈同時引爆數千枚核彈，改變地球公轉的軌道；在四川盆地深鑽1萬米，引爆數千枚核彈致地心坍塌，讓地球毀滅。

據該報道，趙盛燁不僅是中國網絡大V，還有十多個比較招搖的頭銜。他自稱是一位80後教授，國際電子技術與電子工程師協會會員、國際計算機協會會員、也曾是中國“紅客聯盟”的發起人之一，還有，他曾被選入中共官方培養後備人才的浦東幹部學院培訓。

紅客（Honker）成立於2000年底，由中國黑 (駭) 客Lion牽頭組建，吸納了全國眾多黑客，其成員曾達到8萬多人，是世界排名第五的駭客組織，並自稱維護“國家利益”。2015年中國紅客聯盟“王子”以10萬收購中國紅客聯盟全套域名，從此可能被標誌着該組織被中共正式予以政治洗白，並成為其網軍的一部分。