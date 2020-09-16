央視“求和說”傳李紅曾擬道歉 國台辦否認

針對央視“求和說”導致國民黨不派團參加“海峽論壇”後，主播李紅曾準備道歉聲明的說法，中國大陸國台辦發言人馬曉光16日否認此事，指“根本不存在”，“完全不符合事實”。台灣國民黨曾決定派團參加19日在廈門開始的今年海峽論壇，因李紅大字標題指王金平這人來求和說引發國民黨生變，前國民黨代主席以個人名義與會也被迫放棄，或皆因大陸沒有書面道歉。國民黨主席江啟臣昨天祝福海峽論壇舉辦成功。

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據中央社今天報道稱，央視主播擬對求和說道歉？ 中國國台辦發言人馬曉光今天否認此事，指“根本不存在”，“完全不符合事實”。馬曉光並強調，國民黨不派團參加“海峽論壇”一事，並不存在大陸對台工作出現“多頭馬車”、“鷹派主導”的情況。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，中國國民黨不派團參加“海峽論壇”成為媒體詢問焦點。馬曉光在回答眾多媒體詢問此事時，作上述表示，但他並沒有對國民黨作出這一決定的本身，作具體回應。有媒體問到，央視主播李紅一度為她的“求和說”準備道歉聲明，要求馬曉光證實。但他回答，“根本不存在這個引述報導所說的那種情況”。

馬曉光指台灣有些媒體報導的“所謂道歉聲明，完全不符合事實”。另有台灣媒體針對“求和說”引發大陸對台工作出現分歧的聯想提出詢問。馬曉光則說，大陸對台工作並不存在出現“多頭馬車”、“鷹派主導”的情況。在對台大政方針上，大陸“上上下下態度一致”，有誠意和善意，但做事也有原則。馬曉光說，不要把主持人的個人言論“無限放大，上綱上線，這不是處理問題應有的態度”。事情發生以來，台灣內部“有人挑撥離間，有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉”？

該報道說，據馬曉光聲稱，台灣媒體發表評論認為，“這件事情出現這樣的結果”，關鍵原因是台灣內部“詭譎的政治形勢和惡劣的政治生態”。馬曉光說，“堅持‘九二共識’、反對台獨”是國共兩黨開展交流對話的政治基礎，只要這個基礎在，陸方願進一步“加強溝通、求同存異、增信釋疑、聚同化異”，共同推進兩岸關係和平發展，維護兩岸民眾權益，維護台海地區和平穩定。