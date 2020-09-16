指控柬埔寨度假港口隱有軍事用途 美國制裁中國建企

美國財政部將中國的優聯集團列入黑名單，該集團在柬埔寨開發七星海(Dara Sakor)港口、機場和度假村綜合項目，美國稱該項目是在從當地人手中奪取的土地上建造的，且有“可信的報告”稱，該項目可能被用來存放中國的軍事資產。美國財政部稱優聯集團是一家中國國有企業，曾先虛假註冊為一家柬埔寨實體，以獲得用於開發七星海項目的土地，隨後又恢復註冊為一家中國實體。

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據路透社報道，美國周二宣布對中國國企優聯集團實施制裁，稱其在柬埔寨的項目或用於軍事目的。美國國務卿蓬佩奧稱，有“可信報告”稱，七星海綜合項目“可能被用來存放(中國)軍事資產。”據蓬佩奧指，“如果是這樣的話，(這)將違反柬埔寨憲法，並可能威脅到印度-太平洋地區的穩定，可能影響柬埔寨的主權和我們盟友的安全。”

據美國財政部指稱，優聯集團出資的項目“迫使柬埔寨人離開他們的土地，破壞了環境，並損害了當地社區的生計”。

路透社說記者無法立即聯繫到優聯集團置評。柬埔寨政府代表和中國駐美國大使館均未立即回復記者的置評請求。

美國財政部聲明援引了柬埔寨政府發言人Phay Siphan此前的發言，Sipan曾表示，七星海度假村可以被改用來存放軍事資產。美國財政部聲明稱，“(中國)在柬埔寨的永久軍事存在可能威脅地區穩定，破壞和平解決爭端、促進海上安全保障以及航行和飛越自由的前景。”